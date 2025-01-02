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Масове вбивство у Чорногорії: загиблих уже 12, серед них - двоє дітей

Масове вбивство у Чорногорії: загиблих уже 12, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 43670 перегляди

У місті Цетинє в Чорногорії сталося масове вбивство, внаслідок якого загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Підозрюваний Ацо Мартинович покінчив життя самогубством після того, як його оточила поліція.

У результаті масового вбивства в Цетинє у Чорногорії загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей, а лікарі борються за життя ще чотирьох людей, пише УНН з посиланням на Vijesti.

Деталі

Як повідомляється, загинули семеро чоловіків, три жінки та двоє дітей.

Усі поліцейські підрозділи, а також спецпідрозділ поліції годинами шукали підозрюваного Ацо Мартиновича, який помер за кілька хвилин до опівночі після того, як вистрелив собі в голову, коли, як підтвердив в.о. директора поліції Лазар Шчепанович, поліція оточила його біля сімейного будинку в селищі Хумчі. Він помер дорогою до клінічного центру в Подгориці.

Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії помер після спроби самогубства02.01.25, 03:47 • 30715 переглядiв

Чотирьох поранених прооперували, і директор лікарні доктор Александар Радович оголосив, що троє тяжко поранених перебувають у відділенні інтенсивної терапії, що їхні травми серйозні, але життєво важливі параметри "наразі стабільні".

Операція четвертого пораненого, який має численні травми голови, живота та грудної клітки, як пояснив доктор Радович, мала тривати до ранку.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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