У столиці Чорногорії громадяни влаштували протест через масове вбивство з 12 загиблими

Жителі столиці Чорногорії вийшли на протест через масове вбивство, звинувачуючи владу в бездіяльності. Протестувальники вимагають відставки керівників поліції та МВС через повільну реакцію на трагедію.