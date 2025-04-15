Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма
Аллахвердієва та інших суперників.
Жителі столиці Чорногорії вийшли на протест через масове вбивство, звинувачуючи владу в бездіяльності. Протестувальники вимагають
відставки керівників поліції та МВС через повільну реакцію на трагедію.
У місті Цетинє в Чорногорії сталося масове вбивство, внаслідок якого загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Підозрюваний Ацо
Мартинович покінчив життя самогубством після того, як його оточила поліція.