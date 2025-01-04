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У столиці Чорногорії громадяни влаштували протест через масове вбивство з 12 загиблими

У столиці Чорногорії громадяни влаштували протест через масове вбивство з 12 загиблими

Київ • УНН

 • 52692 перегляди

Жителі столиці Чорногорії вийшли на протест через масове вбивство, звинувачуючи владу в бездіяльності. Протестувальники вимагають відставки керівників поліції та МВС через повільну реакцію на трагедію.

У столиці Чорногорії Подгориці громадяни вийшли на протест через стрілянину з 12 загиблими: вони звинувачують владу у бездіяльності й вимагають відставки очільників поліції та МВС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Багато чорногорців були обурені повільним, на їхню думку, реформуванням недоукомплектованої і недостатньо забезпеченої ресурсами поліції, а також бюрократичними і політичними суперечками в уряді.

Протестувальники спочатку стояли мовчки, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини, а потім кидали образи на адресу поліції, яка створила кордон навколо урядової будівлі в центрі міста. Протестувальники тримали плакати з написами "Ваша система прогнила" і "Ваші руки в крові". Вони також прикріпили до паркану троянди з чорними стрічками на знак жалоби.

Протестувальники вимагають відставки вищих посадових осіб, в тому числі міністра внутрішніх справ Данила Сарановича і директора поліції Лазаря Щепановича. У четвер Щепанович заявив, що реакція поліції на стрілянину затягнулася через недостовірну інформацію, яка направила перший патруль у неправильне місце.

Нагадаємо

У місті Цетинє в Чорногорії сталося масове вбивство, внаслідок якого загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Підозрюваний Ацо Мартинович покінчив життя самогубством після того, як його оточила поліція.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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