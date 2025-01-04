В столице Черногории граждане устроили протест из-за массового убийства с 12 погибшими

В столице Черногории Подгорице граждане вышли на протест из-за стрельбы с 12 погибшими: они обвиняют власти в бездействии и требуют отставки руководителей полиции и МВД. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Многие черногорцы были возмущены медленным, по их мнению, реформированием недоукомплектованной и недостаточно обеспеченной ресурсами полиции, а также бюрократическими и политическими спорами в правительстве.

Протестующие сначала стояли молча, чтобы почтить память жертв стрельбы, а затем бросали оскорбления в адрес полиции, которая создала кордон вокруг правительственного здания в центре города. Протестующие держали плакаты с надписями "Ваша система прогнила" и "Ваши руки в крови". Они также прикрепили к забору розы с черными лентами в знак траура.

Протестующие требуют отставки высших должностных лиц, в том числе министра внутренних дел Даниила Сарановича и директора полиции Лазаря Щепановича. В четверг Щепанович заявил, что реакция полиции на стрельбу затянулась из-за недостоверной информации, которая направила первый патруль в неправильное место.

Напомним

В городе Цетине в Черногории произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек, включая двух детей. Подозреваемый Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством после того, как его окружила полиция.