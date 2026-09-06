Данило Кравченко переміг росіянина та здобув золото на юніорському Євро з дзюдо
Київ • УНН
Українець Данило Кравченко здобув золото юніорського Євро у вазі до 73 кг. У фіналі він переміг росіянина Арміна Соблієва.
Український дзюдоїст Данило Кравченко став переможцем юніорського чемпіонату Європи. У другий день змагань він виграв золоту медаль у категорії до 73 кг побивши росіянина. Про це повідомляє Федерація дзюдо України, передає УНН.
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У Подгориці, Чорногорія, триває юніорський чемпіонат Європи з дзюдо "European Judo Championships Juniors Podgorica 2026". Данило Кравченко успішно здолав на шляху до фіналу представників Туреччини, Франції та Швейцарії.
Золото! Данило Кравченко - чемпіон Європи серед юніорів у вазі до 73 кг. Найщиріші вітання
У вирішальній сутичці за перше місце Кравченко зустрівся з російським дзюдоїстом Арміном Соблієвим. Українець виграв фінальний поєдинок і посів перше місце у своїй категорії.
Нагадаємо
19-річний Нікіта Шеремет виграв золото на ЧЄ-2026 у Парижі з часом 21.13 секунди, встановивши рекорд України. Це його перша золота нагорода дорослого чемпіонату Європи.