Українець Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на 50 м вільним стилем

Українець Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 м вільним стилем, передає УНН із посиланням на НОК.

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У Парижі в межах чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту відбувся фінал з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем.

19-річний Нікіта Шеремет здобув перемогу, подолавши дистанцію за 21.13 секунди — це 14-й найшвидший час в історії на 50-метрівці вільним стилем! Також цей результат дозволив йому не лише виграти золоту медаль, а й встановити новий рекорд України.

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У НОК зазначили, що ще на стадії півфіналів Нікіта показав час 21.38 секунди, чим повторив попередній рекорд України, який належав Бухову.

Для Нікіти це перша золота нагорода дорослого чемпіонату Європи. Раніше він ставав віцечемпіоном Європи на короткій воді, а також здобував медалі юніорських першостей світу та Європи - резюмували у НОК.

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