Українець Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на 50 м вільним стилем

$44.7051.55
ukenru
15:22 • 6066 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
14:39 • 17193 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
14:09 • 4298 перегляди
Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики
Ексклюзив
12:57 • 24493 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
12:10 • 19330 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
16 серпня, 10:48 • 22953 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
16 серпня, 10:08 • 20503 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
16 серпня, 08:57 • 18525 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 17937 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
16 серпня, 06:26 • 21124 перегляди
ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.3м/с
38%
747мм
Популярнi новини
У Києві 16 серпня перекриють рух на кількох вулицях - поліція16 серпня, 07:55 • 9988 перегляди
ВМС уразили місце дислокації БРК “Бастіон” у КримуVideo16 серпня, 08:41 • 8966 перегляди
Іспанський F-18 збив невідомий дрон над Румунією16 серпня, 09:12 • 7348 перегляди
У Краматорську з-під завалів дістали тіло чоловіка після авіаудару рфPhotoVideo16 серпня, 10:55 • 3846 перегляди
На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан11:42 • 5370 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?14:39 • 17183 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
12:57 • 24487 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 89149 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 72121 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 65082 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Папа Франциск
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Донецька область
Крим
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 46245 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 82816 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 78340 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 95134 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 88547 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-59

Українець Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на 50 м вільним стилем

Київ • УНН

 • 96 перегляди

19-річний Нікіта Шеремет виграв золото на ЧЄ-2026 у Парижі з часом 21.13 секунди, встановивши рекорд України. Це його перша золота нагорода дорослого чемпіонату Європи.

Українець Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на 50 м вільним стилем

Українець Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 м вільним стилем, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

У Парижі в межах чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту відбувся фінал з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем.

19-річний Нікіта Шеремет здобув перемогу, подолавши дистанцію за 21.13 секунди — це 14-й найшвидший час в історії на 50-метрівці вільним стилем! Також цей результат дозволив йому не лише виграти золоту медаль, а й встановити новий рекорд України.

Українець Нікіта Шеремет завоював "срібло" Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді07.12.25, 22:49 • 4695 переглядiв

У НОК зазначили, що ще на стадії півфіналів Нікіта показав час 21.38 секунди, чим повторив попередній рекорд України, який належав Бухову.

Для Нікіти це перша золота нагорода дорослого чемпіонату Європи. Раніше він ставав віцечемпіоном Європи на короткій воді, а також здобував медалі юніорських першостей світу та Європи 

- резюмували у НОК.

Україна здобула золото на Кубку світу з артистичного плавання29.03.26, 21:05 • 9660 переглядiв

Антоніна Туманова

Спорт
Париж