Українець Нікіта Шеремет завоював "срібло" Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді

17:16 • 6438 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 11443 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 14186 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 19671 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 46365 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 58479 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 63784 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57331 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59869 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56594 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі7 грудня, 10:53 • 6492 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 15178 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 7946 перегляди
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась15:00 • 5548 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ15:33 • 10210 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 48725 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 58240 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 70610 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 91643 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 78959 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Музикант
Дональд Трамп-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Ізраїль
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 40286 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 49930 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 51183 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 65167 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 62883 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Ту-95

Українець Нікіта Шеремет завоював "срібло" Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У фінальному запливі на 50 м вільним стилем Шеремет показав результат 20,81 секунди. Таким чином він оновив національний та світовий юніорський рекорди.

Українець Нікіта Шеремет завоював "срібло" Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді

Українець Нікіта Шеремет здобув "срібло" Чемпіонату Європи-2025 з плавання на короткій воді.Про це повідомляє УНН.

Деталі

У фінальному запливі на 50 м вільним стилем Шеремет показав результат 20,81 секунди. Таким чином він оновив національний та світовий юніорський рекорди.

Додамо, що ця медаль стала для України першою в цьому виді за 11 років на Чемпіонатах Європи з плавання на короткій воді.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Нікіта Шеремет встановив світовий юніорський рекорд та оновив дорослий рекорд України на чемпіонаті Європи у Любліні. Це сталося під час чоловічої естафети 4х50 м вільним стилем.

У серпні Шеремет виграв "золото" на дистанції 50 м вільним стилем. Сталося це в фіналі юніорського чемпіонату світу в румунському Отопені.

Олімпійську чемпіонку з плавання Пенелопу Олексіак усунули від змагань на два роки за порушення антидопінгових правил26.11.25, 09:23 • 2832 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Україна