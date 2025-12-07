Українець Нікіта Шеремет завоював "срібло" Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
Київ • УНН
У фінальному запливі на 50 м вільним стилем Шеремет показав результат 20,81 секунди. Таким чином він оновив національний та світовий юніорський рекорди.
Українець Нікіта Шеремет здобув "срібло" Чемпіонату Європи-2025 з плавання на короткій воді.Про це повідомляє УНН.
Деталі
Додамо, що ця медаль стала для України першою в цьому виді за 11 років на Чемпіонатах Європи з плавання на короткій воді.
Нагадаємо
Раніше цього тижня Нікіта Шеремет встановив світовий юніорський рекорд та оновив дорослий рекорд України на чемпіонаті Європи у Любліні. Це сталося під час чоловічої естафети 4х50 м вільним стилем.
У серпні Шеремет виграв "золото" на дистанції 50 м вільним стилем. Сталося це в фіналі юніорського чемпіонату світу в румунському Отопені.
