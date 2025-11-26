Олімпійську чемпіонку з плавання Пенелопу Олексіак усунули від змагань на два роки за порушення антидопінгових правил

Олімпійська чемпіонка з плавання Пенелопа Олексяк отримала дворічну дискваліфікацію змагань за порушення антидопінгових правил. Про це повідомило Міжнародне агентство з допінг-тестування (ITA), пише УНН.

Деталі

За повідомленням ITA плавчиня Пенелопа Олексіак погодилася із наслідками за своє порушення антидопінгових правил (ADRV) відповідно до статті 2.4 антидопінгових правил World Aquatics (World Aquatics ADR).

Як повідомлялося раніше, спортсменка допустила три порушення вимог щодо місцеперебування протягом 12-місячного періоду між жовтнем 2024 року та червнем 2025 року. 15 липня 2025 року вона прийняла добровільне тимчасове відсторонення до вирішення справи. Спортсменка не оскаржувала ADRV і погодилася з наслідками, запропонованими ITA. Відповідно, справу було вирішено шляхом прийняття наслідків.

Період її відсторонення триває з 15 липня 2025 року до 14 липня 2027 року. Крім того, усі індивідуальні спортивні результати, отримані з 16 червня 2025 року, анульовано, включно з позбавленням медалей, очок і призів - йдеться у повідомленні.

Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді будь-якою стороною, що має право на апеляцію, відповідно до статті 13.2.3 World Aquatics ADR.

ITA більше не коментуватиме цю справу.

