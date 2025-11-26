Олімпійську чемпіонку з плавання Пенелопу Олексіак усунули від змагань на два роки за порушення антидопінгових правил

$42.370.10
Ексклюзив
07:00 • 2656 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 3648 перегляди
06:31 • 1818 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 18837 перегляди
06:07 • 3648 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 18837 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 28806 перегляди
25 листопада, 15:19 • 35901 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 28806 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
25 листопада, 14:46 • 23610 перегляди
25 листопада, 14:47 • 27480 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16028 перегляди
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23610 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
25 листопада, 13:41 • 15498 перегляди
25 листопада, 13:51 • 16028 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15498 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 2656 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 36139 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 45365 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 95674 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 125362 перегляди
Олімпійську чемпіонку з плавання Пенелопу Олексіак усунули від змагань на два роки за порушення антидопінгових правил

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Олімпійська чемпіонка з плавання Пенелопа Олексіак отримала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Її відсторонення триватиме з 15 липня 2025 року до 14 липня 2027 року, а всі спортивні результати з 16 червня 2025 року анульовано.

Олімпійську чемпіонку з плавання Пенелопу Олексіак усунули від змагань на два роки за порушення антидопінгових правил

Олімпійська чемпіонка з плавання Пенелопа Олексяк отримала дворічну дискваліфікацію змагань за порушення антидопінгових правил. Про це повідомило Міжнародне агентство з допінг-тестування (ITA), пише УНН.

Деталі

За повідомленням ITA плавчиня Пенелопа Олексіак погодилася із наслідками за своє порушення антидопінгових правил (ADRV) відповідно до статті 2.4 антидопінгових правил World Aquatics (World Aquatics ADR).

Як повідомлялося раніше, спортсменка допустила три порушення вимог щодо місцеперебування протягом 12-місячного періоду між жовтнем 2024 року та червнем 2025 року. 15 липня 2025 року вона прийняла добровільне тимчасове відсторонення до вирішення справи. Спортсменка не оскаржувала ADRV і погодилася з наслідками, запропонованими ITA. Відповідно, справу було вирішено шляхом прийняття наслідків.

Період її відсторонення триває з 15 липня 2025 року до 14 липня 2027 року. Крім того, усі індивідуальні спортивні результати, отримані з 16 червня 2025 року, анульовано, включно з позбавленням медалей, очок і призів

- йдеться у повідомленні.

Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді будь-якою стороною, що має право на апеляцію, відповідно до статті 13.2.3 World Aquatics ADR.

ITA більше не коментуватиме цю справу.

Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу19.08.25, 19:50 • 3363 перегляди

Ольга Розгон

СпортНовини Світу