Олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк отстранили от соревнований на два года за нарушение антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка по плаванию Пенелопа Олексяк получила двухлетнюю дисквалификацию соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по допинг-тестированию (ITA), пишет УНН.

Подробности

По сообщению ITA, пловчиха Пенелопа Олексяк согласилась с последствиями своего нарушения антидопинговых правил (ADRV) в соответствии со статьей 2.4 антидопинговых правил World Aquatics (World Aquatics ADR).

Как сообщалось ранее, спортсменка допустила три нарушения требований по местонахождению в течение 12-месячного периода между октябрем 2024 года и июнем 2025 года. 15 июля 2025 года она приняла добровольное временное отстранение до разрешения дела. Спортсменка не оспаривала ADRV и согласилась с последствиями, предложенными ITA. Соответственно, дело было решено путем принятия последствий.

Период ее отстранения длится с 15 июля 2025 года по 14 июля 2027 года. Кроме того, все индивидуальные спортивные результаты, полученные с 16 июня 2025 года, аннулированы, включая лишение медалей, очков и призов. - говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде любой стороной, имеющей право на апелляцию, в соответствии со статьей 13.2.3 World Aquatics ADR.

ITA больше не будет комментировать это дело.

Украинская прыгунья Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга