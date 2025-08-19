Украинская прыгунья Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за положительного допинг-теста. Об этом говорится в решении независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), пишет УНН.

Как указывается в решении, Бех-Романчук была дисквалифицирована на 4 года, начиная с 13 мая 2025 года, а также была лишена всех наград, медалей, очков, призов и гонораров за участие в соревнованиях, которые она получила в период с 7 декабря 2024 года.

Отмечается, что спортсменка могла получить меньшее наказание - в два года, однако она должна была признать свою вину, чего она не сделала. Сама же Бех-Романчук в Instagram написала, что не согласна с решением Athletics Integrity Unit.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта - за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно изматывает, прежде всего эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье. Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать какие-либо документы, требовавшие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов - поэтому уже скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все. А пока я прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи - написала спортсменка.

В Федерации легкой атлетики Украины подчеркнули, что ни одна из допинг-проб, взятых во время соревнований, и ни одна из многочисленных внесоревновательных проб, в частности в период с сентября по ноябрь 2024 года, не давала положительного результата.

"Как отмечается на сайте, основанием для этого (дисквалификации - ред.) стало "наличие/использование запрещенного вещества (тестостерон)", а срок дисквалификации составит 4 года, начиная с 13 мая 2025 года.

Марина Бех-Романчук – одна из самых титулованных и сильных атлеток мира. Все мы знаем, сколько трудностей – как физических, так и психологических – ей приходилось преодолевать, чтобы достигать цели.

Мы также знаем Марину как очень ответственную спортсменку, и тем сложнее поверить в то, что она сознательно могла нарушить правила.

Однако решение принято, и это больно бьет по имиджу не только спортсменки, но и всей легкой атлетики Украины. При этом в своей деятельности ФЛАУ придерживается принципа честной игры и выступает за чистый спорт", - отметили в Федерации.

Также в Федерации в своем заявлении подчеркнули, что "и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий для борьбы с применением запрещенных методов и препаратов и для повышения уровня образованности наших спортсменов, тренеров и специалистов по вопросу о порядке соблюдения всех антидопинговых правил и процедур, которые ими предусмотрены, а также полного понимания их прав и обязанностей".

В мае УНН сообщал, что украинская прыгунья Марина Бех-Романчук получила отстранение от соревнований из-за положительного результата допинг-теста.