Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине
Киев • УНН
В ночь на 27 декабря российская армия осуществила пуски большого количества беспилотников по Украине. Ранее в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и взлета МиГ-31К.
В ночь на 27 декабря российская армия выпустила по Украине большое количество беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на Карту воздушных тревог.
Произошли пуски большого количества БПЛА. Реагируйте на тревоги ночью
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".
