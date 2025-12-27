В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

$41.930.22
49.430.26
ukenru
26 грудня, 18:17 • 8646 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 21878 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 21084 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 27542 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41161 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25549 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 20303 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19312 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21108 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45457 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.1м/с
84%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 18596 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 10313 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto26 грудня, 15:38 • 34023 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9084 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13194 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13194 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 21878 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 18596 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41161 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Блогери
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Каліфорнія
Мінськ
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13194 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9084 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 10313 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 12485 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 27149 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Дія (сервіс)

В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі, що прямують на Київ.

В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

У ніч на 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала загроза застосування балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загроза застосування балістичного озброєння з брянська

- йдеться у повідомленні.

"Швидкісні цілі на Київ", - попередили в Повітряних силах о 01:31.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони України розробити зміни до стратегії захисту неба. Це необхідно для посилення захисту інфраструктури та фронтових позицій.

Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитування26.12.25, 16:38 • 34034 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Київ