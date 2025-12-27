В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики
Київ • УНН
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі, що прямують на Київ.
У ніч на 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала загроза застосування балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння з брянська
"Швидкісні цілі на Київ", - попередили в Повітряних силах о 01:31.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони України розробити зміни до стратегії захисту неба. Це необхідно для посилення захисту інфраструктури та фронтових позицій.
