Зеленський доручив Генштабу та Міноборони змінити стратегію захисту неба

16:30 • 4374 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 10682 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 17271 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 31475 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 21856 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18084 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18190 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20178 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41067 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17458 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 24007 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 13392 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 24250 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 15115 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 14815 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 1588 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 4394 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 11141 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 31483 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41070 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 1592 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 1332 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 4308 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 7354 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 24087 перегляди
Зеленський доручив Генштабу та Міноборони змінити стратегію захисту неба

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони України розробити зміни до стратегії захисту неба. Це необхідно для посилення захисту інфраструктури та фронтових позицій.

Зеленський доручив Генштабу та Міноборони змінити стратегію захисту неба

Президент України Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до української стратегії захисту неба, передає УНН.

На наступну Ставку доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до нашої стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій 

- повідомив Зеленський.

Шість банків уклали консорціумну кредитну угоду на понад 21 млрд гривень для оборонної промисловості України26.12.25, 19:22 • 276 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке було сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів: протидія російським ударам "шахедів", наша "Лінія дронів", наші дипстрайки.

Антоніна Туманова

Техніка
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна