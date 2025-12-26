Зеленський доручив Генштабу та Міноборони змінити стратегію захисту неба
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони України розробити зміни до стратегії захисту неба. Це необхідно для посилення захисту інфраструктури та фронтових позицій.
На наступну Ставку доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до нашої стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке було сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів: протидія російським ударам "шахедів", наша "Лінія дронів", наші дипстрайки.