16:30 • 3204 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 10143 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 16698 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 30637 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 21451 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 17889 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18072 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20111 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 40679 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17418 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Протидія російським ударам "шахедів", "Лінія дронів" та українські дипстрайки: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Зеленський провів Ставку, де обговорили протидію російським "шахедам" та українську "Лінію дронів". росія використовує територію білорусі для обходу українських захисних позицій, розміщуючи обладнання на житлових будинках.

Протидія російським ударам "шахедів", "Лінія дронів" та українські дипстрайки: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке було сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів: протидія російським ударам "шахедів", наша "Лінія дронів", наші дипстрайки, передає УНН.

Перш за все фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої білорусі. Це ризиковано для білорусі. Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою "шахедам". Шкода, що білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій 

- повідомив Зеленський.

Президент додав, що за даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.

Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді 

- додав Глава держави.

Додамо

Крім того, за словами Зеленського, детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська.

Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів 

- додав Президент.

За словами Зеленського, на наступну Ставку доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Мінськ
Державний кордон України
Білорусь
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна