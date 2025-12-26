Протидія російським ударам "шахедів", "Лінія дронів" та українські дипстрайки: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
Президент Зеленський провів Ставку, де обговорили протидію російським "шахедам" та українську "Лінію дронів". росія використовує територію білорусі для обходу українських захисних позицій, розміщуючи обладнання на житлових будинках.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке було сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів: протидія російським ударам "шахедів", наша "Лінія дронів", наші дипстрайки, передає УНН.
Перш за все фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої білорусі. Це ризиковано для білорусі. Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою "шахедам". Шкода, що білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій
Президент додав, що за даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.
Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді
Додамо
Крім того, за словами Зеленського, детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська.
Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів
За словами Зеленського, на наступну Ставку доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.
