Виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно: Зеленський про дефіцит дронів-перехоплювачів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про нестачу дронів-перехоплювачів, оскільки виробники не встигають задовольнити потреби. Він зазначив, що ефективність різних компаній варіюється від 60% до 90%.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна немає достатньої кількості дронів-перехоплювачів, адже виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно, передає УНН.
Деталі
Я вважаю, що це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Кілька компаній, які їх виробляють. Скажу відверто, не всі показують стовідсотковий результат - від 60 до 90% різні компанії. В будь-якому разі ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються. Є вже, як я і сказав, кілька таких просунутих компаній
Водночас Президент наголосив, що дронів-перехоплювачів наразі недостатньо.
"Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно", - додав Зеленський.
Нагадаємо
В Україні розвивають виробництво моторів вітчизняного виробництва, що здатні розганяти дрони-перехоплювачі до 400 км/год.