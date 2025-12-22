Виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно: Зеленський про дефіцит дронів-перехоплювачів

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 3476 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 15522 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 14084 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 16363 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 19124 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 18866 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19434 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17349 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13299 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12417 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дивні рухи та повільний спуск сходами: 79-річний Трамп знову привернув увагу до свого здоров’я22 грудня, 08:12 • 6590 перегляди
Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного22 грудня, 08:57 • 5580 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 25058 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 25393 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 14185 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 15528 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 25418 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 60427 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 82406 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 116868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Сергій Кислиця
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 186 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 4824 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 33496 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 31056 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33635 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The Guardian
Фільм
Дипломатка

Виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно: Зеленський про дефіцит дронів-перехоплювачів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про нестачу дронів-перехоплювачів, оскільки виробники не встигають задовольнити потреби. Він зазначив, що ефективність різних компаній варіюється від 60% до 90%.

Виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно: Зеленський про дефіцит дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна немає достатньої кількості дронів-перехоплювачів, адже виробники не встигають зробити стільки, скільки зараз потрібно, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Кілька компаній, які їх виробляють. Скажу відверто, не всі показують стовідсотковий результат - від 60 до 90% різні компанії. В будь-якому разі ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються. Є вже, як я і сказав, кілька таких просунутих компаній

- сказав Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що дронів-перехоплювачів наразі недостатньо.

"Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно", - додав Зеленський.

Нагадаємо

В Україні розвивають виробництво моторів вітчизняного виробництва, що здатні розганяти дрони-перехоплювачі до 400 км/год.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна