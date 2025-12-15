Можуть розганяти до 400 км/год: Україна розробляє мотори для дронів-перехоплювачів
Київ • УНН
В Україні розвивають виробництво моторів для дронів-перехоплювачів, здатних розганяти їх до 400 км/год. Компанія Motor-G виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць, адаптованих до умов поля бою.
В Україні розвивають виробництво моторів вітчизняного виробництва, що здатні розганяти дрони-перехоплювачі до 400 км/год. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Деталі
Компанія Motor-G, учасник кластера Brave1, уже виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць і є одним із найбільших виробників у світі. Як зазначив Федоров, ключовою перевагою українських моторів є адаптація під реальні умови поля бою. Це дає дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність у найскладніших умовах.
400 км/год - такої швидкості досяг дрон-перехоплювач із мотором Motor-G. Мотори - це ключовий елемент дронів, які вражають ворожі цілі. Ще два роки тому їх серійне виробництво в Україні здавалося неможливим - а вже сьогодні дедалі більше дронів літають на моторах Made in Ukraine
