Можуть розганяти до 400 км/год: Україна розробляє мотори для дронів-перехоплювачів

В Україні розвивають виробництво моторів вітчизняного виробництва, що здатні розганяти дрони-перехоплювачі до 400 км/год. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

Компанія Motor-G, учасник кластера Brave1, уже виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць і є одним із найбільших виробників у світі. Як зазначив Федоров, ключовою перевагою українських моторів є адаптація під реальні умови поля бою. Це дає дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність у найскладніших умовах.

400 км/год - такої швидкості досяг дрон-перехоплювач із мотором Motor-G. Мотори - це ключовий елемент дронів, які вражають ворожі цілі. Ще два роки тому їх серійне виробництво в Україні здавалося неможливим - а вже сьогодні дедалі більше дронів літають на моторах Made in Ukraine - заявив Федоров.

