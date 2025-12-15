$42.190.08
Эксклюзив
13:38 • 4408 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10067 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 13987 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 16978 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18396 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19696 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18424 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18947 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24600 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33615 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Могут разгоняться до 400 км/ч: Украина разрабатывает моторы для дронов-перехватчиков

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В Украине развивают производство моторов для дронов-перехватчиков, способных разгонять их до 400 км/ч. Компания Motor-G производит более 100 тысяч моторов в месяц, адаптированных к условиям поля боя.

Могут разгоняться до 400 км/ч: Украина разрабатывает моторы для дронов-перехватчиков

В Украине развивают производство моторов отечественного производства, способных разгонять дроны-перехватчики до 400 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Компания Motor-G, участник кластера Brave1, уже производит более 100 тысяч моторов в месяц и является одним из крупнейших производителей в мире. Как отметил Федоров, ключевым преимуществом украинских моторов является адаптация под реальные условия поля боя. Это дает дронам необходимую скорость, выносливость и надежность в самых сложных условиях.

400 км/ч - такой скорости достиг дрон-перехватчик с мотором Motor-G. Моторы - это ключевой элемент дронов, которые поражают вражеские цели. Еще два года назад их серийное производство в Украине казалось невозможным - а уже сегодня все больше дронов летают на моторах Made in Ukraine

- заявил Федоров.

Во Львове представили подводный дрон TOLOKA: что известно

Евгений Устименко

Технологии
Техника
Война в Украине
Михаил Федоров
Украина