Могут разгоняться до 400 км/ч: Украина разрабатывает моторы для дронов-перехватчиков

В Украине развивают производство моторов отечественного производства, способных разгонять дроны-перехватчики до 400 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Компания Motor-G, участник кластера Brave1, уже производит более 100 тысяч моторов в месяц и является одним из крупнейших производителей в мире. Как отметил Федоров, ключевым преимуществом украинских моторов является адаптация под реальные условия поля боя. Это дает дронам необходимую скорость, выносливость и надежность в самых сложных условиях.

400 км/ч - такой скорости достиг дрон-перехватчик с мотором Motor-G. Моторы - это ключевой элемент дронов, которые поражают вражеские цели. Еще два года назад их серийное производство в Украине казалось невозможным - а уже сегодня все больше дронов летают на моторах Made in Ukraine - заявил Федоров.

