Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex

Министерство здравоохранения провело проверку ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и "Центр медицины", которые фигурируют в ряде уголовных дел по фактам возможного мошенничества, завладения средствами пациента и ненадлежащего лечения. Об этом в Минздраве сообщили в ответ на запрос УНН.

На письмо Офиса Генерального прокурора от 18.12.2025 приказом Минздрава создана комиссия по проведению внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, обществом с ограниченной ответственностью "Медицинский Дом "Одрекс" и обществом с ограниченной ответственностью "Центр медицины", срок работы которой с 06 по 08 января 2026 года - говорится в ответе на запрос.

Частная одесская клиника Odrex оформлена сразу на несколько юридических лиц, некоторые из которых имеют медицинские лицензии. Как писал ранее УНН, в целом речь идет о по меньшей мере трех ООО, связанных между собой учредителями и местом осуществления деятельности.

Стоит отметить, что эти ООО фигурируют в уголовных делах, открытых по заявлениям родственников жертв лечения в "Одрексе" и пациентов, считающих себя пострадавшими. На сегодня известно о по меньшей мере 7 уголовных производствах по фактам возможных мошеннических действий, завладения средствами пациентов и ненадлежащего лечения в скандальной одесской частной клинике "Одрекс".

Одно из юридических лиц Минздрав уже лишил лицензии. Речь идет о ООО "Медицинский дом", на которое был оформлен "Одрекс" и которое фигурирует в уголовном деле о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в этом медучреждении. Во время проверки клиника отказалась предоставить медицинскую документацию для изучения соблюдения медучреждением лицензионных условий, из-за чего это ООО лишили лицензии.

Позже стало известно, что медучреждение было переоформлено на новое юридическое лицо - ООО "Дом медицины". Очевидно, владельцы понимали, что клиника потеряет лицензию из-за нарушений и попытались обезопаситься.

Кроме того, Odrex уже зарегистрировал еще одну фирму – ООО "МДО Юг". Бенефициары нового юридического лица Леонид Кучук, Марина Арутюнян и Мария Павлусенко – подробнее о том, кто это такие, УНН писал ранее. Вполне вероятно, что опасаясь общественного резонанса и возможных новых проверок соблюдения лицензионных требований, владельцы клиники решили перестраховаться и заблаговременно получить еще одну "резервную" медицинскую лицензию на новое ООО. Пока ООО "МДО Юг" не успело получить лицензию Министерства здравоохранения на проведение медицинской деятельности. Но такой вариант развития событий исключать не следует.

Ведь, как ранее УНН писал, что в ситуации с "Одрексом" возможен конфликт интересов во взаимоотношениях клиники с Министерством здравоохранения Украины. Генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет министр Виктор Ляшко.

В таких обстоятельствах у журналистов возникает закономерный вопрос: сможет ли Министерство принимать решения относительно клиники, связанной с членом собственной рабочей группы, без какого-либо влияния и предвзятости?

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.