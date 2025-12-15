$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 3104 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 4726 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 5508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 6618 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 13914 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 14525 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 17848 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19973 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 20866 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21610 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 8834 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 18930 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20197 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 7632 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11325 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 13914 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11345 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20222 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 78903 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 95890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 22579 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 39759 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 41035 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 45438 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 80216 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі

Київ • УНН

 • 6662 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України не бачить підстав для проводення повної перевірки одеської приватної клініки "Одрекс", попри численні смерті пацієнтів та кримінальні провадження. Відомство пояснює це відсутністю запитів від Офісу Генпрокурора щодо інших юридичних осіб клініки.

МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі

Міністерство охорони здоровʼя України не бачить підстав для проведення повної перевірки у приватній клініці "Одрекс", де помирають пацієнти. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит УНН.

Комісія Міністерства охорони здоровʼя провела позапланову перевірку ТОВ "Дім Медицини", на яку раніше була оформлена клініка "Одрекс" в Одесі, після того, як з відповідним запитом до відомства звернувся Офіс Генерального прокурора. Це було зроблено в межах кримінального провадження у звʼязку зі смертю пацієнта через неналежне лікування в медзакладі. За результатами перевірки ТОВ "Дім Медицини" було позбавлене ліцензії, адже відмовилося надати комісії медичні документи. Однак це не заважає клініці продовжувати працювати, оскільки ще влітку її переоформили на нову юридичну особу, і в медзакладу є ще щонайменше дві ліцензії.

При цьому в мережі зʼявляється все більше історій жертв "лікування" в Odrex. Родичі померлих розповідають, що їхніх близьких неправильно лікували, а клініка приховувала медичну документацію і підроблювала документи. Як мінімум одна з таких історій трапилася вже після перереєстрації "Одрекса" на нову юридичну особу.

Дружина пацієнта, який помер після лікування в одеській клініці Odrex, Ольга Мелай розповіла про фальсифікацію медичних документів в клініці "Одрекс", затягування діагностики захворювання та рішення медиків, що могли стати фатальними.  

У звʼязку з цим УНН вирішив дізнатися, чи планує МОЗ повністю вивчити діяльність цієї клініки. У відповіді на запит відомство зазначило вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок у медичних закладах.  

Серед іншого було зазначено наступну підставу: "(у випадку – ред.) наявності загрози життю чи здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, що безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, пов’язаних відповідним випадком".

Водночас у МОЗ не бачать підстав для повної перевірки клініки, адже, за даними відомства, Офіс Генпрокурора просив лише про перевірку однієї ТОВки. Те, що в клініки є ще кілька юридичних осіб, вона продовжує працювати і там продовжують помирати пацієнти, очевидно не надто хвилює МОЗ.

"МОЗ здійснило позаплановий захід державного нагляду (контролю) ТОВ "Дім Медицини" на підставі заяв Офісу Генерального прокурора. Інші суб’єкти господарювання в заявах Офісу Генерального прокурора не згадувались. Таким чином, підстави для проведення позапланових перевірок ТОВ "Медичний дім "Одрекс", ТОВ "Центр медицини" у МОЗ, відсутні", - зазначили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, ідеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року. 

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана. 

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите. 

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень. 

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, імовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Нерухомість
Odrex
Карцинома
Фільм
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Одеса