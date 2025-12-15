МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі

Міністерство охорони здоровʼя України не бачить підстав для проведення повної перевірки у приватній клініці "Одрекс", де помирають пацієнти. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит УНН.

Комісія Міністерства охорони здоровʼя провела позапланову перевірку ТОВ "Дім Медицини", на яку раніше була оформлена клініка "Одрекс" в Одесі, після того, як з відповідним запитом до відомства звернувся Офіс Генерального прокурора. Це було зроблено в межах кримінального провадження у звʼязку зі смертю пацієнта через неналежне лікування в медзакладі. За результатами перевірки ТОВ "Дім Медицини" було позбавлене ліцензії, адже відмовилося надати комісії медичні документи. Однак це не заважає клініці продовжувати працювати, оскільки ще влітку її переоформили на нову юридичну особу, і в медзакладу є ще щонайменше дві ліцензії.

При цьому в мережі зʼявляється все більше історій жертв "лікування" в Odrex. Родичі померлих розповідають, що їхніх близьких неправильно лікували, а клініка приховувала медичну документацію і підроблювала документи. Як мінімум одна з таких історій трапилася вже після перереєстрації "Одрекса" на нову юридичну особу.

Дружина пацієнта, який помер після лікування в одеській клініці Odrex, Ольга Мелай розповіла про фальсифікацію медичних документів в клініці "Одрекс", затягування діагностики захворювання та рішення медиків, що могли стати фатальними.

У звʼязку з цим УНН вирішив дізнатися, чи планує МОЗ повністю вивчити діяльність цієї клініки. У відповіді на запит відомство зазначило вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок у медичних закладах.

Серед іншого було зазначено наступну підставу: "(у випадку – ред.) наявності загрози життю чи здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, що безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, пов’язаних відповідним випадком".

Водночас у МОЗ не бачать підстав для повної перевірки клініки, адже, за даними відомства, Офіс Генпрокурора просив лише про перевірку однієї ТОВки. Те, що в клініки є ще кілька юридичних осіб, вона продовжує працювати і там продовжують помирати пацієнти, очевидно не надто хвилює МОЗ.

"МОЗ здійснило позаплановий захід державного нагляду (контролю) ТОВ "Дім Медицини" на підставі заяв Офісу Генерального прокурора. Інші суб’єкти господарювання в заявах Офісу Генерального прокурора не згадувались. Таким чином, підстави для проведення позапланових перевірок ТОВ "Медичний дім "Одрекс", ТОВ "Центр медицини" у МОЗ, відсутні", - зазначили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, ідеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, імовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".