Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
13:38 • 4458 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10098 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 14014 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17005 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18427 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19719 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18438 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18955 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24607 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33623 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
82%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 12594 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 22291 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 28162 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 13985 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 13016 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 4456 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 3224 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 13021 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 74263 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 90838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20420 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 37745 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39149 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43630 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78380 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
Отопление

Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министерство здравоохранения Украины не видит оснований для проведения полной проверки одесской частной клиники "Одрекс", несмотря на многочисленные смерти пациентов и уголовные производства. Ведомство объясняет это отсутствием запросов от Офиса Генпрокурора относительно других юридических лиц клиники.

Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе

Министерство здравоохранения Украины не видит оснований для проведения полной проверки в частной клинике "Одрекс", где умирают пациенты. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос УНН.

Комиссия Министерства здравоохранения провела внеплановую проверку ООО "Дом Медицины", на которую ранее была оформлена клиника "Одрекс" в Одессе, после того, как с соответствующим запросом в ведомство обратился Офис Генерального прокурора. Это было сделано в рамках уголовного производства в связи со смертью пациента из-за ненадлежащего лечения в медучреждении. По результатам проверки ООО "Дом Медицины" было лишено лицензии, так как отказалось предоставить комиссии медицинские документы. Однако это не мешает клинике продолжать работать, поскольку еще летом ее переоформили на новое юридическое лицо, и у медучреждения есть еще как минимум две лицензии.

При этом в сети появляется все больше историй жертв "лечения" в Odrex. Родственники умерших рассказывают, что их близких неправильно лечили, а клиника скрывала медицинскую документацию и подделывала документы. Как минимум одна из таких историй произошла уже после перерегистрации "Одрекса" на новое юридическое лицо.

Жена пациента, который умер после лечения в одесской клинике Odrex, Ольга Мелай рассказала о фальсификации медицинских документов в клинике "Одрекс", затягивании диагностики заболевания и решениях медиков, которые могли стать фатальными.

В связи с этим УНН решил узнать, планирует ли Минздрав полностью изучить деятельность этой клиники. В ответе на запрос ведомство указало исчерпывающий перечень оснований для проведения внеплановых проверок в медицинских учреждениях.

Среди прочего было указано следующее основание: "(в случае – ред.) наличия угрозы жизни или здоровью людей, окружающей природной среде или государственной безопасности, непосредственно связанной с осуществлением лицензиатом вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию, и документально подтвержденной органом государственной власти, уполномоченным в соответствующей сфере, - с целью проверки соблюдения лицензиатом лицензионных условий, связанных с соответствующим случаем".

В то же время в Минздраве не видят оснований для полной проверки клиники, ведь, по данным ведомства, Офис Генпрокурора просил лишь о проверке одной ООО. То, что у клиники есть еще несколько юридических лиц, она продолжает работать и там продолжают умирать пациенты, очевидно не слишком волнует Минздрав.

"Минздрав осуществил внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) ООО "Дом Медицины" на основании заявлений Офиса Генерального прокурора. Другие субъекты хозяйствования в заявлениях Офиса Генерального прокурора не упоминались. Таким образом, основания для проведения внеплановых проверок ООО "Медицинский дом "Одрекс", ООО "Центр медицины" в Минздраве отсутствуют", - отметили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Недвижимость
Odrex
Карцинома
Фильм
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Одесса