МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт

Міністерство охорони здоровʼя після звернення Офісу Генеральної прокуратури вирішило провести позапланову перевірку у скандальній одеській клініці Odrex ("Одрекс") де, за даними слідства, в результаті неналежного лікування помер відомий місцевий бізнесмен Аднан Ківан. Про це повідомили в МОЗ у відповідь на запит УНН.

МОЗ проводить перевірку в "Одрексі"

На підставі запиту Офісу Генерального прокурора від 07.11.2025, наказом МОЗ від 20.11.2025 № 438-Адм створено комісію з позапланової перевірки державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики товариством з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" (клініка "Одрекс" - ред.)… термін проведення якої з 25 до 26 листопада 2025 року - йдеться у відповіді на запит.

Водночас у міністерстві повідомили, що у період 2023-2025 років перевірки в "Одрексі" не проводились у звʼязку із забороною через воєнний стан, введений в Україні.

Крім того, за даними МОЗ, у відомство не надходили звернення від громадян чи їх родичів щодо неналежного надання медичної допомоги пацієнтам "Одрекса".

Варто зауважити, що в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит УНН повідомили, що вимагають від МОЗ провести перевірку і позбавити медзаклад ліцензії через порушення законодавства.

За даними відомства, під час розслідування кримінального провадження щодо смерті пацієнта, слідчими був отриманий висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до якого, окрім іншого, встановлено факти недотримання клінікою "Одрекс" вимог законодавства при призначенні на посаду лікарів, ведення медичної документації з порушенням вимог наказів МОЗ України.

Як повідомляв УНН, генеральний директор "Одрекса" Тігран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до складу робочої групи з посилення ролі приватних закладів охорони здоров’я у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я. Очолив її міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Тому не виключено, що генеральний директор "Одрекса" може скористатися своїми звʼязками і заручитися підтримкою очільника МОЗ, аби за допомогою незаконного впливу Віктора Ляшка зберегти ліцензію медичного закладу.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта.

Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта – йдеться у повідомленні ОГП.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет.

В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них - Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка, не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Усі ці історії з різними діагнозами, різними обставинами, різними людьми мають одну спільну рису – відчуття того, що життя пацієнтів в "Одрексі" цінується значно менше, ніж гроші, які можна отримати за "лікування". Постраждалі та родини померлих говорять про лікарські помилки, про недбалість, про цинізм, але понад усе – про відсутність елементарної людяності.

Поки слідство продовжується, все більше людей приходить із новими історіями. І кожна з них звучить, як новий доказ того, що проблема значно глибша, ніж окремі лікарі. Проблема, видається, у самій конструкції клініки "Одрекс", яка дозволяє таке ставлення до людей, їхнього здоров’я і життя.