Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Ексклюзив
20:23 • 10369 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 12272 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 13799 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 15937 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 16212 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17648 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20715 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19818 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17536 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15875 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Популярнi новини
Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна31 грудня, 15:33 • 4524 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 10471 перегляди
Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів31 грудня, 16:27 • 4320 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 18508 перегляди
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру19:52 • 5164 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
20:23 • 10368 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 18565 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 66953 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 67533 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 61311 перегляди
УНН Lite
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 16 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 18565 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 10519 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 18937 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 19863 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Перший повний місяць 2026 року, відомий як "Вовчий Місяць", стане четвертим поспіль супермісяцем. Він досягне піку 3 січня о 12:02 за Києвом і виглядатиме більшим та яскравішим через близькість до Землі.

Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Перший повний місяць 2026 року продовжує серію супермісяців, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Після низки супермісяців наприкінці 2025 року ми отримаємо ще один - який розпочне новий рік. У жовтні, листопаді та грудні на небі були прекрасні, великі місяці, і січень не буде винятком.

Супермісяць - це насправді те, що випливає з назви, повний місяць, який виглядає більшим і яскравішим на небі, ніж зазвичай, ідеально підходить для спостереження за зірками пізно вночі. 

Коли січневий повний місяць

Січневий повний місяць очікується в суботу, 3 січня. За оцінками Time and Date, він досягне піку о 12:02 за Києвом.

Як називається січневий повний місяць

Повні місяці мають свої назви, а січневий традиційно називають "Вовчим Місяцем". Видання Time and Date пояснює, що це тому, що вважалося, що вовки в січні були більш активними та вили.

Січневий повний місяць - це також ще один супермісяць, четвертий поспіль. Він виглядатиме більшим і яскравішим на небі, оскільки знаходиться ближче до Землі на своїй орбіті. Супермісяць настає, коли Місяць досягає своєї повної фази в місячному перигеї або поблизу нього, точки, де він наближається до нашої планети, що створює помітно більший вид, повідомляють у Royal Museums Greenwich.

Коли наступний повний місяць

Наступний повний місяць, за прогнозами, буде 1 лютого 2026 року.

Які фази місяця

Повний місяць – це лише одна з восьми фаз на орбіті Місяця навколо Землі, яка триває 29,5 днів. Усі різні фази показують, яка частина його поверхні освітлена з нашої точки зору. Ми завжди бачимо одну й ту саму сторону Місяця, але коли він рухається навколо Землі, сонячне світло падає на нього по-різному, тому іноді ми бачимо його повним, іноді наполовину, а іноді здається, що він повністю зник.

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнологіїУНН Lite
Новий рік
Тварини