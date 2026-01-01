Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Перший повний місяць 2026 року продовжує серію супермісяців, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Після низки супермісяців наприкінці 2025 року ми отримаємо ще один - який розпочне новий рік. У жовтні, листопаді та грудні на небі були прекрасні, великі місяці, і січень не буде винятком.

Супермісяць - це насправді те, що випливає з назви, повний місяць, який виглядає більшим і яскравішим на небі, ніж зазвичай, ідеально підходить для спостереження за зірками пізно вночі.

Коли січневий повний місяць

Січневий повний місяць очікується в суботу, 3 січня. За оцінками Time and Date, він досягне піку о 12:02 за Києвом.

Як називається січневий повний місяць

Повні місяці мають свої назви, а січневий традиційно називають "Вовчим Місяцем". Видання Time and Date пояснює, що це тому, що вважалося, що вовки в січні були більш активними та вили.

Січневий повний місяць - це також ще один супермісяць, четвертий поспіль. Він виглядатиме більшим і яскравішим на небі, оскільки знаходиться ближче до Землі на своїй орбіті. Супермісяць настає, коли Місяць досягає своєї повної фази в місячному перигеї або поблизу нього, точки, де він наближається до нашої планети, що створює помітно більший вид, повідомляють у Royal Museums Greenwich.

Коли наступний повний місяць

Наступний повний місяць, за прогнозами, буде 1 лютого 2026 року.

Які фази місяця

Повний місяць – це лише одна з восьми фаз на орбіті Місяця навколо Землі, яка триває 29,5 днів. Усі різні фази показують, яка частина його поверхні освітлена з нашої точки зору. Ми завжди бачимо одну й ту саму сторону Місяця, але коли він рухається навколо Землі, сонячне світло падає на нього по-різному, тому іноді ми бачимо його повним, іноді наполовину, а іноді здається, що він повністю зник.