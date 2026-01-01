Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать

Первое полнолуние 2026 года продолжает серию суперлуний, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

После череды суперлуний в конце 2025 года мы получим еще одно - которое начнет новый год. В октябре, ноябре и декабре на небе были прекрасные, большие луны, и январь не будет исключением.

Суперлуние - это на самом деле то, что следует из названия, полнолуние, которое выглядит больше и ярче на небе, чем обычно, идеально подходит для наблюдения за звездами поздно ночью.

Когда январское полнолуние

Январское полнолуние ожидается в субботу, 3 января. По оценкам Time and Date, оно достигнет пика в 12:02 по Киеву.

Как называется январское полнолуние

Полнолуния имеют свои названия, а январское традиционно называют "Волчьей Луной". Издание Time and Date объясняет, что это потому, что считалось, что волки в январе были более активными и выли.

Январское полнолуние - это также еще одно суперлуние, четвертое подряд. Оно будет выглядеть больше и ярче на небе, так как находится ближе к Земле на своей орбите. Суперлуние наступает, когда Луна достигает своей полной фазы в лунном перигее или вблизи него, точки, где она приближается к нашей планете, что создает заметно больший вид, сообщают в Royal Museums Greenwich.

Когда следующее полнолуние

Следующее полнолуние, по прогнозам, будет 1 февраля 2026 года.

Какие фазы луны

Полнолуние - это лишь одна из восьми фаз на орбите Луны вокруг Земли, которая длится 29,5 дней. Все различные фазы показывают, какая часть ее поверхности освещена с нашей точки зрения. Мы всегда видим одну и ту же сторону Луны, но когда она движется вокруг Земли, солнечный свет падает на нее по-разному, поэтому иногда мы видим ее полной, иногда наполовину, а иногда кажется, что она полностью исчезла.