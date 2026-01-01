Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать

$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 10429 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 12328 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 13835 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 15969 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 16239 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17666 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20731 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19819 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17538 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15881 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
20:23 • 10433 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 18623 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 66980 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 67554 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 61330 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 50 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 18623 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 10553 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 18953 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 19876 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Первое полнолуние 2026 года, известное как "Волчья Луна", станет четвертым подряд суперлунием. Оно достигнет пика 3 января в 12:02 по Киеву и будет выглядеть больше и ярче из-за близости к Земле.

Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать

Первое полнолуние 2026 года продолжает серию суперлуний, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

После череды суперлуний в конце 2025 года мы получим еще одно - которое начнет новый год. В октябре, ноябре и декабре на небе были прекрасные, большие луны, и январь не будет исключением.

Суперлуние - это на самом деле то, что следует из названия, полнолуние, которое выглядит больше и ярче на небе, чем обычно, идеально подходит для наблюдения за звездами поздно ночью.

Когда январское полнолуние

Январское полнолуние ожидается в субботу, 3 января. По оценкам Time and Date, оно достигнет пика в 12:02 по Киеву.

Как называется январское полнолуние

Полнолуния имеют свои названия, а январское традиционно называют "Волчьей Луной". Издание Time and Date объясняет, что это потому, что считалось, что волки в январе были более активными и выли.

Январское полнолуние - это также еще одно суперлуние, четвертое подряд. Оно будет выглядеть больше и ярче на небе, так как находится ближе к Земле на своей орбите. Суперлуние наступает, когда Луна достигает своей полной фазы в лунном перигее или вблизи него, точки, где она приближается к нашей планете, что создает заметно больший вид, сообщают в Royal Museums Greenwich.

Когда следующее полнолуние

Следующее полнолуние, по прогнозам, будет 1 февраля 2026 года.

Какие фазы луны

Полнолуние - это лишь одна из восьми фаз на орбите Луны вокруг Земли, которая длится 29,5 дней. Все различные фазы показывают, какая часть ее поверхности освещена с нашей точки зрения. Мы всегда видим одну и ту же сторону Луны, но когда она движется вокруг Земли, солнечный свет падает на нее по-разному, поэтому иногда мы видим ее полной, иногда наполовину, а иногда кажется, что она полностью исчезла.

Юлия Шрамко

