Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукцион

Автомобиль Mustang "Eleanor" 1967 года стал культовым благодаря фильму "Угнать за 60 секунд" (Gone in 60 Seconds), и юбилейная версия, выпущенная к 25-летию фильма, будет выставлена на аукцион Mecum Indy 2026, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Ford Mustang - это не только икона в автомобильном мире, но и звезда Голливуда, появившаяся в таких фильмах, как "Джон Уик" (John Wick) и "Need for Speed: Жажда скорости" (Need for Speed) 2014 года. Но, пожалуй, самая культовая роль досталась ему в фильме "Угнать за 60 секунд" 2000-х годов, где Mustang Fastback "Элеонора" 1967 года стал легендой сам по себе. Настолько легендарный, что компания Cinema Muscle Recreations выпустила ограниченную серию из 25 автомобилей "Eleanor", и первый серийный экземпляр (Series No. 1) теперь будет выставлен на аукцион через Mecum Auctions.

Реализация проекта оказалась не такой простой, как может показаться. Денис Халики, владеющая правами на оригинальный фильм "Угнать за 60 секунд" 1974 года, утверждала, что "Eleanor" является персонажем, защищенным авторским правом, а это означало, что даже Shelby не мог на законных основаниях создать ее копию или реплику.

Однако в 2025 году Апелляционный суд девятого округа в США постановил, что "Eleanor" является лишь кинореквизитом, фактически открыв путь для лицензированных воспроизведений. Это решение позволило Cinema Muscle Recreations - той же команде, которая работала над оригинальными автомобилями из фильма - продолжить выпуск юбилейной серии, посвященной 25-летию фильма.

В стандартной комплектации автомобиль оснащен 5,0-литровым двигателем Coyote V8, а Series No. 1 оборудована опциональным 3,0-литровым нагнетателем Whipple Stage II шестого поколения, а также опциональной шестиступенчатой механической коробкой передач Tremec. Силовая установка включает задний мост Ford 9 дюймов Fab9 g-Bar, хотя данные о мощности не указаны.

Подвеска включает передние рычаги G-Machine и регулируемые амортизаторы Total Control Products на всех четырех колесах. 18-дюймовые диски Forgeline с шинами Nitto NT55 сочетаются с дисковыми тормозами Wilwood на всех четырех колесах, использующими шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние суппорты.

В салоне установлены роскошные передние сиденья с монограммой и юбилейной эмблемой к 25-летию. В комплектацию также входит имитация каркаса безопасности и механизм ручного управления стеклоподъемниками, хотя автомобиль оснащен электростеклоподъемниками. В знак уважения к фильму, рычаг переключения передач увенчан кнопкой Go Baby Go, отсылающей к переключателю, который Рэндалл Мемфис Рейнс (Николас Кейдж) использовал в фильме "Угнать за 60 секунд", чтобы активировать систему впрыска закиси азота для дополнительного ускорения.

Автомобиль с серийным номером 1 Ford Mustang Eleanor Fastback 25th Anniversary Edition 1967 года выпуска должен быть выставлен на аукцион в Индианаполисе 2026 года 16 мая. Он заявлен как одна из главных достопримечательностей мероприятия, наряду с другими примечательными лотами, такими как Pontiac Trans Am 1977 года и один из шести Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Edition Roadster.

