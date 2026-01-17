Эксклюзивный "ретро-Bronco" Кевина Харта будет выставлен на аукцион без резервной цены
Киев • УНН
На автосалоне в Скоттсдейле с 17 по 25 января 2026 года состоится аукцион уникального Ford Bronco Кевина Харта. Автомобиль сочетает вид 1960-х годов и современные технологии 2024 года.
На известном автосалоне в Скоттсдейле (Аризона) с 17 по 25 января 2026 года состоится продажа уникального кастомного внедорожника Ford Bronco, принадлежащего актеру и комику Кевину Харту. Автомобиль, созданный в сотрудничестве с мастерской "Vintage Modern", сочетает в себе аутентичный вид первого поколения 1960-х годов и современные технологии модели 2024 года. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Хотя по документам это совершенно новый автомобиль 2024 года выпуска, его внешность полностью имитирует оригинальный Bronco 1976 года. Мастера изменили кузовные панели, установили характерную горизонтальную решетку радиатора, круглые фары и узкие вертикальные задние фонари.
Внедорожник выполнен в стильном цвете "Triple Black" с матовыми акцентами и оснащен съемным мягким верхом и внедорожными шинами BFGoodrich.
Современная "начинка" и интерьер
Под ретро-капотом скрыт современный 2,7-литровый двигатель EcoBoost V6 мощностью 330 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль получил:
- подвеску Fox Factory Racing;
- впускную и выпускную системы от Roush;
- полный пакет систем безопасности (6 подушек безопасности, ABS, камеры).
Интерьер сохранил цифровые дисплеи современного Ford, однако был полностью перетянут вручную премиальной кожей Blackrock. На руле и консоли красуются надписи "Vintage".
Аукцион без ограничений
Лот будет выставлен аукционным домом "Barrett-Jackson" без резерва (no reserve), что означает - авто будет продано за любую финальную ставку. Эксперты прогнозируют, что благодаря звездному статусу владельца и уникальности проекта цена может значительно превысить стоимость стандартного Bronco (около 54 000 долларов). Кроме Харта, свои редкие авто на этом аукционе также представит актер Дэвид Спейд.
