Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни
На автосалоні в Скоттсдейлі з 17 по 25 січня 2026 року відбудеться аукціон унікального Ford Bronco Кевіна Гарта. Автомобіль поєднує вигляд 1960-х років та сучасні технології 2024 року.
На відомому автосалоні в Скоттсдейлі (Аризона) з 17 по 25 січня 2026 року відбудеться продаж унікального кастомного позашляховика Ford Bronco, що належить актору та коміку Кевіну Гарту. Автомобіль, створений у співпраці з майстернею "Vintage Modern", поєднує в собі автентичний вигляд першого покоління 1960–х років та сучасні технології моделі 2024 року. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Хоча за документами це абсолютно новий автомобіль 2024 року випуску, його зовнішність повністю імітує оригінальний Bronco 1976 року. Майстри змінили кузовні панелі, встановили характерну горизонтальну решітку радіатора, круглі фари та вузькі вертикальні задні ліхтарі.
Позашляховик виконаний у стильному кольорі "Triple Black" з матовими акцентами та оснащений знімним м’яким дахом і позашляховими шинами BFGoodrich.
Сучасна "начинка" та інтер’єр
Під ретро-капотом приховано сучасний 2,7-літровий двигун EcoBoost V6 потужністю 330 к.с., що працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Також автомобіль отримав:
- підвіску Fox Factory Racing;
- впускну та випускну системи від Roush;
- повний пакет систем безпеки (6 подушок безпеки, ABS, камери).
Інтер'єр зберіг цифрові дисплеї сучасного Ford, проте був повністю перетягнутий вручну преміальною шкірою Blackrock. На кермі та консолі красуються написи "Vintage".
Аукціон без обмежень
Лот буде виставлений аукціонним домом "Barrett-Jackson" без резерву (no reserve), що означає - авто буде продано за будь–яку фінальну ставку. Експерти прогнозують, що завдяки зірковому статусу власника та унікальності проєкту ціна може значно перевищити вартість стандартного Bronco (близько 54 000 доларів). Окрім Гарта, свої рідкісні авто на цьому аукціоні також представить актор Девід Спейд.
