Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 8014 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 12904 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 16880 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 17472 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 34713 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31170 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27540 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25638 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24755 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34936 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду16 січня, 13:25 • 6988 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський16 січня, 14:04 • 13725 перегляди
Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату16 січня, 14:30 • 4128 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 10231 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 13295 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 16888 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 13333 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47238 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 78604 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 96957 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Еспен Барт Ейде
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 3242 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 19920 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 24823 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36421 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 57170 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На автосалоні в Скоттсдейлі з 17 по 25 січня 2026 року відбудеться аукціон унікального Ford Bronco Кевіна Гарта. Автомобіль поєднує вигляд 1960-х років та сучасні технології 2024 року.

Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни

На відомому автосалоні в Скоттсдейлі (Аризона) з 17 по 25 січня 2026 року відбудеться продаж унікального кастомного позашляховика Ford Bronco, що належить актору та коміку Кевіну Гарту. Автомобіль, створений у співпраці з майстернею "Vintage Modern", поєднує в собі автентичний вигляд першого покоління 1960–х років та сучасні технології моделі 2024 року. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Хоча за документами це абсолютно новий автомобіль 2024 року випуску, його зовнішність повністю імітує оригінальний Bronco 1976 року. Майстри змінили кузовні панелі, встановили характерну горизонтальну решітку радіатора, круглі фари та вузькі вертикальні задні ліхтарі.

Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16.01.26, 23:47 • 1120 переглядiв

Позашляховик виконаний у стильному кольорі "Triple Black" з матовими акцентами та оснащений знімним м’яким дахом і позашляховими шинами BFGoodrich.

Сучасна "начинка" та інтер’єр

Під ретро-капотом приховано сучасний 2,7-літровий двигун EcoBoost V6 потужністю 330 к.с., що працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Також автомобіль отримав:

  • підвіску Fox Factory Racing;
    • впускну та випускну системи від Roush;
      • повний пакет систем безпеки (6 подушок безпеки, ABS, камери).

        Інтер'єр зберіг цифрові дисплеї сучасного Ford, проте був повністю перетягнутий вручну преміальною шкірою Blackrock. На кермі та консолі красуються написи "Vintage".

        Аукціон без обмежень

        Лот буде виставлений аукціонним домом "Barrett-Jackson" без резерву (no reserve), що означає - авто буде продано за будь–яку фінальну ставку. Експерти прогнозують, що завдяки зірковому статусу власника та унікальності проєкту ціна може значно перевищити вартість стандартного Bronco (близько 54 000 доларів). Окрім Гарта, свої рідкісні авто на цьому аукціоні також представить актор Девід Спейд. 

        Mercedes CLA став найбезпечнішим автомобілем Європи 2025 року, обійшовши Tesla16.01.26, 02:41 • 2996 переглядiв

        Степан Гафтко

        Авто
        Бренд
        Аризона