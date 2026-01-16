Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля
Київ • УНН
Технік Kia отримав травму зап'ястя під час ремонту Kia Soul 2012 року, звинувачуючи виробника у конструкційних дефектах. Суд відхилив частину заперечень Kia, дозволивши позов проти третьої сторони, але став на бік компанії щодо гарантійних вимог.
Компанія Kia опинилася в центрі судового розгляду після того, як досвідчений сервісний технік отримав тяжке ушкодження під час роботи над моделлю Kia Soul 2012 року випуску. Інцидент стався, коли фахівець намагався усунути несправність всередині приладової панелі. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Під час виконання стандартних маніпуляцій прихований гострий металевий край розрізав зап'ястя техніка. Поранення виявилося настільки глибоким, що призвело до пошкодження сухожилля, через що постраждалому знадобилося хірургічне втручання.
Фахівець, який має статус майстра–сертифікованого техніка Kia та багаторічний досвід роботи з подібними моделями, звинуватив виробника у конструкційних дефектах, відсутності попереджень про небезпеку та порушенні гарантійних зобов'язань.
Юридичне протистояння та рішення суду
У відповідь на позов Kia заявила, що подібні випадки мають покриватися виключно компенсацією для працівників, а юридичні аргументи позивача не відповідають ситуації. Проте суд штату Арканзас відхилив частину заперечень компанії. Згідно з місцевим законодавством, постраждалі працівники мають право подавати позови проти третіх сторін, якими в даному разі є виробник автомобіля.
Водночас суддя став на бік Kia у питанні гарантійних вимог. Суд зазначив, що гарантійний захист поширюється на покупців автомобілів та їхніх близьких, а не на технічний персонал, який обслуговує транспортний засіб через багато років після продажу. Також було знято звинувачення в "особливій небезпечності" авто, оскільки досвідчений професіонал мав бути обізнаний про потенційні ризики роботи з металевими деталями. Наразі розгляд справи триває щодо претензій про недбалість та дефекти виробництва.
