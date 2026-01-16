$43.180.08
18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Технік Kia отримав травму зап'ястя під час ремонту Kia Soul 2012 року, звинувачуючи виробника у конструкційних дефектах. Суд відхилив частину заперечень Kia, дозволивши позов проти третьої сторони, але став на бік компанії щодо гарантійних вимог.

Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля

Компанія Kia опинилася в центрі судового розгляду після того, як досвідчений сервісний технік отримав тяжке ушкодження під час роботи над моделлю Kia Soul 2012 року випуску. Інцидент стався, коли фахівець намагався усунути несправність всередині приладової панелі. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Під час виконання стандартних маніпуляцій прихований гострий металевий край розрізав зап'ястя техніка. Поранення виявилося настільки глибоким, що призвело до пошкодження сухожилля, через що постраждалому знадобилося хірургічне втручання.

Mercedes CLA став найбезпечнішим автомобілем Європи 2025 року, обійшовши Tesla16.01.26, 02:41 • 2886 переглядiв

Фахівець, який має статус майстра–сертифікованого техніка Kia та багаторічний досвід роботи з подібними моделями, звинуватив виробника у конструкційних дефектах, відсутності попереджень про небезпеку та порушенні гарантійних зобов'язань.

Юридичне протистояння та рішення суду

У відповідь на позов Kia заявила, що подібні випадки мають покриватися виключно компенсацією для працівників, а юридичні аргументи позивача не відповідають ситуації. Проте суд штату Арканзас відхилив частину заперечень компанії. Згідно з місцевим законодавством, постраждалі працівники мають право подавати позови проти третіх сторін, якими в даному разі є виробник автомобіля.

Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"14.01.26, 20:59 • 3691 перегляд

Водночас суддя став на бік Kia у питанні гарантійних вимог. Суд зазначив, що гарантійний захист поширюється на покупців автомобілів та їхніх близьких, а не на технічний персонал, який обслуговує транспортний засіб через багато років після продажу. Також було знято звинувачення в "особливій небезпечності" авто, оскільки досвідчений професіонал мав бути обізнаний про потенційні ризики роботи з металевими деталями. Наразі розгляд справи триває щодо претензій про недбалість та дефекти виробництва. 

Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 00012.01.26, 04:47 • 6061 перегляд

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Арканзас