Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 3414 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 7102 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 8638 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 11270 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 13014 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12588 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13114 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11987 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18407 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10366 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кривий Ріг знову під дроновою атакою рф - Вілкул14 січня, 09:00 • 4742 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 22885 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 9180 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 23900 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 9472 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18384 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 24332 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 37976 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 52239 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 65005 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Ірак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 25091 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59758 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 52298 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56952 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 58249 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На Північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті визначили переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026". Головні нагороди отримали Dodge Charger, Ford Maverick Lobo та Hyundai Palisade.

Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"
Фото: AP

У середу вранці в межах Північноамериканського міжнародного автосалону в Детройті відбулася церемонія нагородження кращих автомобілів року. Переможців обирало журі, до складу якого увійшли провідні профільні журналісти зі США та Канади. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Головні нагороди цього року розподілилися між американськими та південнокорейськими автовиробниками:

  • Автомобіль року: Dodge Charger.
    Dodge Charger Daytona RT EV
    Dodge Charger Daytona RT EV
    • Вантажівка року: Ford Maverick Lobo.
      Ford Maverick Lobo
      Ford Maverick Lobo
      • Утилітарний автомобіль року: Hyundai Palisade.
        Hyundai Palisade LX3
        Hyundai Palisade LX3

        Експерти оцінювали номінантів за низкою критеріїв, серед яких інноваційність, дизайн, продуктивність, безпека та задоволення водія від керування.

        Фіналісти та конкуренція

        Цьогорічний список фіналістів продемонстрував поєднання традиційних двигунів внутрішнього згоряння, гібридних технологій та електромобілів.

        Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 00012.01.26, 04:47 • 5456 переглядiв

        У категорії легкових авто Dodge Charger обійшов гібридне купе Honda Prelude та компактний Nissan Sentra. У сегменті вантажівок Ford Maverick Lobo випередив пікапи Ram 1500 Hemi та Ram 2500. У категорії утилітарних транспортних засобів Hyundai Palisade здобув перемогу в конкуренції з електричними Lucid Gravity та Nissan Leaf.

        Значення премії для ринку

        Нагороди Північноамериканської автомобільної премії вважаються одними з найпрестижніших у галузі. Вони є важливим індикатором сприйняття нових моделей професійною спільнотою, на який орієнтуються потенційні покупці при виборі транспортних засобів. 

        Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила10.01.26, 03:01 • 13941 перегляд

        Степан Гафтко

        Авто
        Техніка
        Бренд
        Ассошіейтед Прес
        Hyundai
        Nissan
        Канада
        Сполучені Штати Америки