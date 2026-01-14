Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"
Київ • УНН
На Північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті визначили переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026". Головні нагороди отримали Dodge Charger, Ford Maverick Lobo та Hyundai Palisade.
У середу вранці в межах Північноамериканського міжнародного автосалону в Детройті відбулася церемонія нагородження кращих автомобілів року. Переможців обирало журі, до складу якого увійшли провідні профільні журналісти зі США та Канади. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Головні нагороди цього року розподілилися між американськими та південнокорейськими автовиробниками:
- Автомобіль року: Dodge Charger.
- Вантажівка року: Ford Maverick Lobo.
- Утилітарний автомобіль року: Hyundai Palisade.
Експерти оцінювали номінантів за низкою критеріїв, серед яких інноваційність, дизайн, продуктивність, безпека та задоволення водія від керування.
Фіналісти та конкуренція
Цьогорічний список фіналістів продемонстрував поєднання традиційних двигунів внутрішнього згоряння, гібридних технологій та електромобілів.
Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 00012.01.26, 04:47 • 5456 переглядiв
У категорії легкових авто Dodge Charger обійшов гібридне купе Honda Prelude та компактний Nissan Sentra. У сегменті вантажівок Ford Maverick Lobo випередив пікапи Ram 1500 Hemi та Ram 2500. У категорії утилітарних транспортних засобів Hyundai Palisade здобув перемогу в конкуренції з електричними Lucid Gravity та Nissan Leaf.
Значення премії для ринку
Нагороди Північноамериканської автомобільної премії вважаються одними з найпрестижніших у галузі. Вони є важливим індикатором сприйняття нових моделей професійною спільнотою, на який орієнтуються потенційні покупці при виборі транспортних засобів.
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила10.01.26, 03:01 • 13941 перегляд