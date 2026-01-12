Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 000

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 11174 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 18603 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 19704 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 21279 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 38514 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29863 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33494 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43623 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67980 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45100 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 38510 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 58478 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 106874 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 133325 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 102441 перегляди
Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 000

Київ • УНН

Суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 року з пробігом 441 км продано за $700 000. Це підтверджує його статус цінного колекційного активу через невизначеність майбутнього V12 двигунів.

Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 000

Новітній суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 року випуску з пробігом лише 274 милі (441 км) був проданий через платформу duPont Registry за суму близько 700 000 доларів США. Це значно перевищує початкову ринкову ціну, що підтверджує статус моделі як цінного колекційного активу вже на старті продажів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Проданий екземпляр виконаний у класичному кольорі Rosso Mugello з інтер'єром із шкіри Cuoio та алькантари. Автомобіль оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 830 к.с., який працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 3436 переглядiв

Особливості комплектації включають:

  • 21-дюймові ковані диски з атласним покриттям;
    • карбоново-керамічні гальма з жовтими супортами Giallo;
      • розписані вручну щитки Scuderia Ferrari;
        • повне захисне покриття кузова (PPF).

          Ринок розглядає V12 як фінансовий інструмент

          Висока вартість перепродажу зумовлена невизначеністю майбутнього великих атмосферних двигунів V12 у зв'язку з переходом автопрому на гібридні та електричні силові установки. Для колекціонерів Ferrari 12Cilindri є наступником таких культових моделей, як 250 GTO та 812 Superfast.

          Інвестори вбачають у цьому авто один із останніх "чистих" GT від Маранелло, що гарантує зростання вартості в довгостроковій перспективі. Наразі попит на ранні екземпляри моделі з мінімальним пробігом стабільно перевищує пропозицію на аукціонних майданчиках. 

          Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила10.01.26, 03:01 • 13642 перегляди

          Степан Гафтко

          Авто
          Техніка
          Тренд
          Бренд