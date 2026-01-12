Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 000

Новітній суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 року випуску з пробігом лише 274 милі (441 км) був проданий через платформу duPont Registry за суму близько 700 000 доларів США. Це значно перевищує початкову ринкову ціну, що підтверджує статус моделі як цінного колекційного активу вже на старті продажів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Проданий екземпляр виконаний у класичному кольорі Rosso Mugello з інтер'єром із шкіри Cuoio та алькантари. Автомобіль оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 830 к.с., який працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

Особливості комплектації включають:

21-дюймові ковані диски з атласним покриттям;

карбоново-керамічні гальма з жовтими супортами Giallo;

розписані вручну щитки Scuderia Ferrari;

повне захисне покриття кузова (PPF).

Ринок розглядає V12 як фінансовий інструмент

Висока вартість перепродажу зумовлена невизначеністю майбутнього великих атмосферних двигунів V12 у зв'язку з переходом автопрому на гібридні та електричні силові установки. Для колекціонерів Ferrari 12Cilindri є наступником таких культових моделей, як 250 GTO та 812 Superfast.

Інвестори вбачають у цьому авто один із останніх "чистих" GT від Маранелло, що гарантує зростання вартості в довгостроковій перспективі. Наразі попит на ранні екземпляри моделі з мінімальним пробігом стабільно перевищує пропозицію на аукціонних майданчиках.

