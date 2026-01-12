$42.990.00
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33
Ferrari 12Cilindri становится объектом инвестиций: первые экземпляры перепродают за $700 000

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 года с пробегом 441 км продан за $700 000. Это подтверждает его статус ценного коллекционного актива из-за неопределенности будущего V12 двигателей.

Ferrari 12Cilindri становится объектом инвестиций: первые экземпляры перепродают за $700 000

Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 года выпуска с пробегом всего 274 мили (441 км) был продан через платформу duPont Registry за сумму около 700 000 долларов США. Это значительно превышает начальную рыночную цену, что подтверждает статус модели как ценного коллекционного актива уже на старте продаж. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проданный экземпляр выполнен в классическом цвете Rosso Mugello с интерьером из кожи Cuoio и алькантары. Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 830 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Nvidia и Tesla выбрали разные стратегии для достижения автономного вождения11.01.26, 01:02 • 3438 просмотров

Особенности комплектации включают:

  • 21-дюймовые кованые диски с атласным покрытием;
    • карбоново-керамические тормоза с желтыми суппортами Giallo;
      • расписанные вручную щитки Scuderia Ferrari;
        • полное защитное покрытие кузова (PPF).

          Рынок рассматривает V12 как финансовый инструмент

          Высокая стоимость перепродажи обусловлена неопределенностью будущего больших атмосферных двигателей V12 в связи с переходом автопрома на гибридные и электрические силовые установки. Для коллекционеров Ferrari 12Cilindri является преемником таких культовых моделей, как 250 GTO и 812 Superfast.

          Инвесторы видят в этом авто один из последних "чистых" GT от Маранелло, что гарантирует рост стоимости в долгосрочной перспективе. В настоящее время спрос на ранние экземпляры модели с минимальным пробегом стабильно превышает предложение на аукционных площадках. 

          Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила10.01.26, 03:01 • 13642 просмотра

          Степан Гафтко

          Бренд