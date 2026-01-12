Ferrari 12Cilindri становится объектом инвестиций: первые экземпляры перепродают за $700 000

Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri 2025 года выпуска с пробегом всего 274 мили (441 км) был продан через платформу duPont Registry за сумму около 700 000 долларов США. Это значительно превышает начальную рыночную цену, что подтверждает статус модели как ценного коллекционного актива уже на старте продаж. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проданный экземпляр выполнен в классическом цвете Rosso Mugello с интерьером из кожи Cuoio и алькантары. Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 830 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Особенности комплектации включают:

21-дюймовые кованые диски с атласным покрытием;

карбоново-керамические тормоза с желтыми суппортами Giallo;

расписанные вручную щитки Scuderia Ferrari;

полное защитное покрытие кузова (PPF).

Рынок рассматривает V12 как финансовый инструмент

Высокая стоимость перепродажи обусловлена неопределенностью будущего больших атмосферных двигателей V12 в связи с переходом автопрома на гибридные и электрические силовые установки. Для коллекционеров Ferrari 12Cilindri является преемником таких культовых моделей, как 250 GTO и 812 Superfast.

Инвесторы видят в этом авто один из последних "чистых" GT от Маранелло, что гарантирует рост стоимости в долгосрочной перспективе. В настоящее время спрос на ранние экземпляры модели с минимальным пробегом стабильно превышает предложение на аукционных площадках.

