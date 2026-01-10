Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила
Киев • УНН
Alfa Romeo и Maserati представили Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa" – экстремальную версию седана тиражом 10 единиц. Модель имеет радикальный аэродинамический пакет, увеличивающий прижимную силу до 140 кг.
Бренды Alfa Romeo и Maserati в рамках новой совместной инициативы Bottegafuoriserie представили экстремальную версию седана - Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa". Модель, вдохновленная парусными гонками, получила радикальный аэродинамический пакет, что делает ее одной из самых редких современных "Альф". Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Главной особенностью спецверсии является колоссальное увеличение прижимной силы - до 140 кг, что в пять раз превышает показатель стандартной Giulia Quadrifoglio. Инженеры использовали опыт итальянской парусной команды Luna Rossa (участника Кубка Америки).
Передний бампер: новые углеродные лопасти генерируют 40% всей прижимной силы.
Днище и пороги: модифицированные элементы ускоряют поток воздуха, создавая эффект присасывания к дороге.
Заднее антикрыло: двухсекционная конструкция из карбона имитирует крылья гидроцикла, но развернута на 180° для максимального давления на заднюю ось.
Технические характеристики и дизайн
Несмотря на агрессивный вид, Luna Rossa несколько медленнее базовой модели. Из-за высокого аэродинамического сопротивления максимальная скорость упала с 307 км/ч до 300 км/ч. Двигатель остался стандартным - 2,9-литровый V6 Bi-Turbo мощностью 513 л.с.
Экстерьер отличается расписанным вручную серым кузовом, красными полосами и впервые в истории бренда - красными эмблемами Alfa Romeo. Салон отделан материалами, имитирующими спасательные жилеты и паруса гоночных яхт.
Эксклюзивность
Тираж модели ограничен всего 10 экземплярами для всего мира. Для сравнения, даже трековый вариант GTAm выпускался серией в 500 единиц. Все 10 автомобилей Luna Rossa уже распроданы коллекционерам еще до официальной премьеры на Брюссельском автосалоне. Проект Bottegafuoriserie планирует продолжить выпуск подобных моделей для обоих брендов.
