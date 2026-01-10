$42.990.27
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 15873 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 21724 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22087 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19386 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18902 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13674 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13131 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9424 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13111 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Alfa Romeo и Maserati представили Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa" – экстремальную версию седана тиражом 10 единиц. Модель имеет радикальный аэродинамический пакет, увеличивающий прижимную силу до 140 кг.

Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила

Бренды Alfa Romeo и Maserati в рамках новой совместной инициативы Bottegafuoriserie представили экстремальную версию седана - Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa". Модель, вдохновленная парусными гонками, получила радикальный аэродинамический пакет, что делает ее одной из самых редких современных "Альф". Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Главной особенностью спецверсии является колоссальное увеличение прижимной силы - до 140 кг, что в пять раз превышает показатель стандартной Giulia Quadrifoglio. Инженеры использовали опыт итальянской парусной команды Luna Rossa (участника Кубка Америки).

Передний бампер: новые углеродные лопасти генерируют 40% всей прижимной силы.

Днище и пороги: модифицированные элементы ускоряют поток воздуха, создавая эффект присасывания к дороге.

Sony Honda Mobility представила новый прототип Afeela на выставке CES 202606.01.26, 08:00 • 3612 просмотров

Заднее антикрыло: двухсекционная конструкция из карбона имитирует крылья гидроцикла, но развернута на 180° для максимального давления на заднюю ось.

Технические характеристики и дизайн

Несмотря на агрессивный вид, Luna Rossa несколько медленнее базовой модели. Из-за высокого аэродинамического сопротивления максимальная скорость упала с 307 км/ч до 300 км/ч. Двигатель остался стандартным - 2,9-литровый V6 Bi-Turbo мощностью 513 л.с.

Экстерьер отличается расписанным вручную серым кузовом, красными полосами и впервые в истории бренда - красными эмблемами Alfa Romeo. Салон отделан материалами, имитирующими спасательные жилеты и паруса гоночных яхт.

Эксклюзивность

Тираж модели ограничен всего 10 экземплярами для всего мира. Для сравнения, даже трековый вариант GTAm выпускался серией в 500 единиц. Все 10 автомобилей Luna Rossa уже распроданы коллекционерам еще до официальной премьеры на Брюссельском автосалоне. Проект Bottegafuoriserie планирует продолжить выпуск подобных моделей для обоих брендов. 

BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением05.01.26, 22:48 • 3370 просмотров

Степан Гафтко

