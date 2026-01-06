$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 12253 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 35057 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 64198 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 38438 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 41001 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43180 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 106047 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71083 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96401 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100248 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Sony Honda Mobility представила новый прототип Afeela на выставке CES 2026

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) представило новый прототип электромобиля Afeela на выставке CES в Лас-Вегасе. Серийная модель Afeela 1 начнет поступать клиентам в Калифорнии в конце 2026 года, с расширением продаж на Аризону в 2027 году.

Sony Honda Mobility представила новый прототип Afeela на выставке CES 2026

Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) представило свой новый прототип электромобиля на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе. Несмотря на общее снижение интереса американских автопроизводителей к сегменту EV, японский альянс подтвердил намерение вывести серийную модель на рынок США уже в 2028 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор компании Ясухиде Мизуно сообщил, что первая серийная модель бренда — седан Afeela 1, представленный ранее, — начнет поступать клиентам в Калифорнии уже в конце 2026 года. В 2027 году география продаж расширится на штат Аризона.

Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям - конкурента Tesla FSD для городских улиц США06.01.26, 02:49 • 1878 просмотров

Базовая цена на Afeela 1 в комплектации Origin стартует от 89 900 долларов, тогда как топовая версия Signature будет стоить более 102 900 долларов.

Технические особенности и инновации

Прототип Afeela 2026 года стал развитием концепции "мобильности как креативного развлекательного пространства".

Автомобиль сочетает инженерный опыт Honda с программными решениями Sony:

  • Производительность: полноприводная система с двумя электродвигателями суммарной мощностью 483 л.с. (360 кВт).
    • Автономность: батарея емкостью 91 кВт·ч обеспечивает запас хода около 480 км.
      • Технологии: более 45 сенсоров (включая LiDAR) и интерактивная световая панель на передней части авто.
        • Мультимедиа: интеграция сервисов YouTube, Spotify и поддержка игровой платформы Epic Games.

          Рыночный контекст

          Презентация Sony Honda стала заметным событием на фоне того, что многие автогиганты отменили свои планы по электромобилям из-за отмены администрацией Трампа налоговых льгот в размере 7500 долларов и падения потребительского спроса. Однако SHM делает ставку на премиальный сегмент и уникальный пользовательский опыт на базе искусственного интеллекта.

          Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов06.01.26, 05:31 • 1620 просмотров

          Степан Гафтко

