Sony Honda Mobility представила новый прототип Afeela на выставке CES 2026
Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) представило новый прототип электромобиля Afeela на выставке CES в Лас-Вегасе. Серийная модель Afeela 1 начнет поступать клиентам в Калифорнии в конце 2026 года, с расширением продаж на Аризону в 2027 году.
Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) представило свой новый прототип электромобиля на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе. Несмотря на общее снижение интереса американских автопроизводителей к сегменту EV, японский альянс подтвердил намерение вывести серийную модель на рынок США уже в 2028 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Генеральный директор компании Ясухиде Мизуно сообщил, что первая серийная модель бренда — седан Afeela 1, представленный ранее, — начнет поступать клиентам в Калифорнии уже в конце 2026 года. В 2027 году география продаж расширится на штат Аризона.
Базовая цена на Afeela 1 в комплектации Origin стартует от 89 900 долларов, тогда как топовая версия Signature будет стоить более 102 900 долларов.
Технические особенности и инновации
Прототип Afeela 2026 года стал развитием концепции "мобильности как креативного развлекательного пространства".
Автомобиль сочетает инженерный опыт Honda с программными решениями Sony:
- Производительность: полноприводная система с двумя электродвигателями суммарной мощностью 483 л.с. (360 кВт).
- Автономность: батарея емкостью 91 кВт·ч обеспечивает запас хода около 480 км.
- Технологии: более 45 сенсоров (включая LiDAR) и интерактивная световая панель на передней части авто.
- Мультимедиа: интеграция сервисов YouTube, Spotify и поддержка игровой платформы Epic Games.
Рыночный контекст
Презентация Sony Honda стала заметным событием на фоне того, что многие автогиганты отменили свои планы по электромобилям из-за отмены администрацией Трампа налоговых льгот в размере 7500 долларов и падения потребительского спроса. Однако SHM делает ставку на премиальный сегмент и уникальный пользовательский опыт на базе искусственного интеллекта.
