Mercedes-Benz запускает систему помощи водителям - конкурента Tesla FSD для городских улиц США
Mercedes-Benz представила новую систему помощи водителю MB.DRIVE ASSIST PRO, позволяющую автомобилям автономно передвигаться по городским улицам США. Эта технология, которая уже работает в Китае, станет прямым конкурентом Tesla FSD.
Новая система способна самостоятельно вести автомобиль от парковки до пункта назначения, преодолевать перекрестки, совершать повороты и реагировать на сигналы светофора. В отличие от предыдущих версий, ограниченных только шоссе, MB.DRIVE ASSIST PRO рассчитана на сложные городские условия с пешеходами и велосипедистами.
Стоимость: 3950 долларов США за три года пользования (для сравнения: Tesla FSD стоит около 8000 долларов или 99 долларов в месяц).
Система использует около 30 датчиков (камеры, радары, ультразвук) и компьютер, выполняющий до 508 триллионов операций в секунду.
Несмотря на прогрессивность, система Mercedes остается на уровне, который требует постоянного внимания водителя и готовности мгновенно перехватить управление. Пока полная автономность без надзора человека в личных авто остается ограниченной из-за регуляторных норм и сложности городской среды.
