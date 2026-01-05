Kia установила рекорд продаж в 2025 году, но планирует превзойти результат: какие модели самые популярные

Kia

Глобальные продажи Kia выросли в 2025 году на два процента и составили 3,13 миллиона единиц. Самыми популярными моделями стали Sportage, Seltos и Sorento, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Как пишет издание, хотя общий объем поставок вырос на два процента до 3,13 миллиона единиц, установив новый годовой мировой рекорд, южнокорейский бренд не достиг целевого показателя продаж на 2025 год, который предусматривал 3,22 миллиона автомобилей.

Несмотря на недостижение этой цели, Kia продолжает ставить перед собой высокую цель. Компания планирует продать 3,35 миллиона автомобилей до конца этого года, что является реалистичной целью, учитывая появление новых моделей, включая Telluride и Seltos следующего поколения, пишет издание. В 2025 году движущей силой роста продаж компании стали кроссоверы (SUV), при этом Sportage возглавил линейку с 569 688 проданными единицами. За ним следует Seltos с 299 766 проданными единицами, а Sorento замыкает тройку лидеров с 264 673 проданными единицами.

Kia готовится к еще более успешным результатам в 2026 году, наращивая производство и ориентируясь на внутренние продажи в 565 000 единиц. Для сравнения, в прошлом году корейские покупатели приобрели 545 776 автомобилей. За пределами своего внутреннего рынка Kia планирует продать 2 775 000 автомобилей в этом году, по сравнению с 2 584 238 в 2025 году.

Автомобили специального назначения (SPV), такие как военные грузовики, учитываются отдельно. Kia планирует продать 10 000 таких автомобилей в 2026 году, по сравнению с 5 789 единицами в прошлом году.

Дочерняя компания Hyundai также не достигла своей цели по продажам в 2025 году. Вместо прогнозируемых 4,17 миллиона единиц, материнская компания Kia поставила 4,14 миллиона автомобилей в прошлом году. На 2026 год Hyundai планирует продать 4,16 миллиона единиц.

Будущий Ioniq 3 имеет потенциал стать хитом продаж среди покупателей, ищущих электромобиль начального уровня. Однако небольшой электромобиль, представленный в виде концепта Concept Three, поступит в продажу только в конце этого года, а это означает, что в полной мере его эффект от запуска, скорее всего, проявится не раньше 2027 года, отмечает издание.

