Kia встановила рекорд продажів у 2025 році, але планує перевершити результат: які моделі найпопулярніші
Київ • УНН
Глобальні продажі Kia у 2025 році зросли на два відсотки, досягнувши 3,13 мільйона одиниць, проте компанія не досягла цільового показника. Найпопулярнішими моделями стали Sportage, Seltos та Sorento, а компанія планує продати 3,35 мільйона автомобілів до кінця цього року.
Глобальні продажі Kia зросли у 2025 році на два відсотки і становили 3,13 мільйона одиниць. Найпопулярнішими моделями стали Sportage, Seltos та Sorento, пише УНН з посиланням на Motor1.com.
Деталі
Як пише видання, хоч загальний обсяг поставок зріс на два відсотки до 3,13 мільйонів одиниць, встановивши новий річний світовий рекорд, утім південнокорейський бренд не досягнув цільового показника продажів на 2025 рік, який передбачав 3,22 мільйона автомобілів.
Попри недосягнення цієї мети, Kia продовжує ставити перед собою високу мету. Компанія планує продати 3,35 мільйона автомобілів до кінця цього року, що є реалістичною метою з огляду на появу нових моделей, включаючи Telluride та Seltos наступного покоління, пише видання. У 2025 році рушійною силою зростання продажів компанії стали кросовери (SUV), при цьому Sportage очолив лінійку з 569 688 проданими одиницями. За ним слідує Seltos з 299 766 проданими одиницями, а Sorento замикає трійку лідерів із 264 673 проданими одиницями.
Kia готується до ще більш успішних результатів у 2026 році, нарощуючи виробництво та орієнтуючись на внутрішні продажі у 565 000 одиниць. Для порівняння, торік корейські покупці придбали 545 776 автомобілів. За межами свого внутрішнього ринку Kia планує продати 2 775 000 автомобілів цього року, в порівнянні з 2 584 238 в 2025 році.
Автомобілі спеціального призначення (SPV), такі як військові вантажівки, враховуються окремо. Kia планує продати 10 000 таких автомобілів у 2026 році, порівняно з 5 789 одиницями минулого року.
Дочірня компанія Hyundai також не досягла своєї мети з продажу у 2025 році. Замість прогнозованих 4,17 мільйона одиниць, материнська компанія Kia поставила 4,14 мільйона автомобілів минулого року. На 2026-й Hyundai планує продати 4,16 мільйона одиниць.
Майбутній Ioniq 3 має потенціал стати хітом продаж серед покупців, які шукають електромобіль початкового рівня. Однак невеликий електромобіль, представлений у вигляді концепту Concept Three, надійде у продаж лише наприкінці цього року, а це означає, що повною мірою його ефект від запуску, найімовірніше, виявиться не раніше 2027 року, зазначає видання.
Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 311.12.25, 09:29 • 3970 переглядiв