Kia встановила рекорд продажів у 2025 році, але планує перевершити результат: які моделі найпопулярніші

Ексклюзив
14:42 • 30 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 4476 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 9402 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 12589 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 25750 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 77663 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 61659 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 88014 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 95013 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66619 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 53044 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 13133 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 17810 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 6702 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 14007 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
14:05 • 4502 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 14017 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
09:07 • 77688 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 146662 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 164201 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 45976 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 40861 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 39017 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 47490 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 92941 перегляди
Техніка
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Kia встановила рекорд продажів у 2025 році, але планує перевершити результат: які моделі найпопулярніші

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Глобальні продажі Kia у 2025 році зросли на два відсотки, досягнувши 3,13 мільйона одиниць, проте компанія не досягла цільового показника. Найпопулярнішими моделями стали Sportage, Seltos та Sorento, а компанія планує продати 3,35 мільйона автомобілів до кінця цього року.

Kia встановила рекорд продажів у 2025 році, але планує перевершити результат: які моделі найпопулярніші
Kia

Глобальні продажі Kia зросли у 2025 році на два відсотки і становили 3,13 мільйона одиниць. Найпопулярнішими моделями стали Sportage, Seltos та Sorento, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Як пише видання, хоч загальний обсяг поставок зріс на два відсотки до 3,13 мільйонів одиниць, встановивши новий річний світовий рекорд, утім південнокорейський бренд не досягнув цільового показника продажів на 2025 рік, який передбачав 3,22 мільйона автомобілів.

Попри недосягнення цієї мети, Kia продовжує ставити перед собою високу мету. Компанія планує продати 3,35 мільйона автомобілів до кінця цього року, що є реалістичною метою з огляду на появу нових моделей, включаючи Telluride та Seltos наступного покоління, пише видання. У 2025 році рушійною силою зростання продажів компанії стали кросовери (SUV), при цьому Sportage очолив лінійку з 569 688 проданими одиницями. За ним слідує Seltos з 299 766 проданими одиницями, а Sorento замикає трійку лідерів із 264 673 проданими одиницями.

Kia готується до ще більш успішних результатів у 2026 році, нарощуючи виробництво та орієнтуючись на внутрішні продажі у 565 000 одиниць. Для порівняння, торік корейські покупці придбали 545 776 автомобілів. За межами свого внутрішнього ринку Kia планує продати 2 775 000 автомобілів цього року, в порівнянні з 2 584 238 в 2025 році.

Автомобілі спеціального призначення (SPV), такі як військові вантажівки, враховуються окремо. Kia планує продати 10 000 таких автомобілів у 2026 році, порівняно з 5 789 одиницями минулого року.

Дочірня компанія Hyundai також не досягла своєї мети з продажу у 2025 році. Замість прогнозованих 4,17 мільйона одиниць, материнська компанія Kia поставила 4,14 мільйона автомобілів минулого року. На 2026-й Hyundai планує продати 4,16 мільйона одиниць.

Майбутній Ioniq 3 має потенціал стати хітом продаж серед покупців, які шукають електромобіль початкового рівня. Однак невеликий електромобіль, представлений у вигляді концепту Concept Three, надійде у продаж лише наприкінці цього року, а це означає, що повною мірою його ефект від запуску, найімовірніше, виявиться не раніше 2027 року, зазначає видання.

Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 311.12.25, 09:29 • 3970 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Техніка
Тренд
Бренд
Електроенергія
Hyundai