Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 3
Київ • УНН
Hyundai представив новий електричний хетчбек Concept Three на Мюнхенському автосалоні у вересні, який отримає назву IONIQ 3. Виробництво розпочнеться на початку 2026 року в Туреччині, з очікуваною ціною близько 33 700 доларів США.
Автовиробник Hyundai представив новий електричний хетчбек під назвою Concept Three на Мюнхенському автосалоні у вересні. IONIQ 3 має з'явитися як менший брат IONIQ 5, але він виглядатиме дещо інакше, ніж інші електромобілі Hyundai, пише УНН з посиланням на Electrek.
Деталі
"Three" - це перший концепт компактного електромобіля Hyundai в серії IONIQ, який має привнести радикально новий дизайн у сімейство.
За даними Hyundai, Concept Three "являє собою наступний крок у шляху електрифікації компанії". Очікується, що виробництво розпочнеться на початку 2026 року на заводі Hyundai в Туреччині, а поставки розпочнуться невдовзі після цього.
Новий дизайн Art of Steel натхненний передовою технологією виробництва сталі Hyundai. Hyundai називає профіль Aero Hatch "новою типологією, яка переосмислює силует компактного електромобіля".
Hyundai зберіг кілька своїх фірмових елементів дизайну з інших моделей IONIQ EV, таких як параметричні піксельні фари спереду та ззаду.
З наближенням офіційного дебюту кілька прототипів IONIQ 3 були помічені на публіці в Південній Кореї. Попри щільне маскування, можна було помітити, що серійна версія практично ідентична концепту Concept Three.
Нове зображення від KindelAuto пропонує ближчий погляд на IONIQ 3, помічений у Європі майже без камуфляжу.
Можна чітко побачити, що профіль автомобіля залишається близьким до концепту, з елегантним дизайном хот-хетчу та спойлером "качиний хвіст".
Компактний електромобіль має довжину 4287 мм, ширину 1940 мм та висоту 1428 мм, з колісною базою 2722 мм, що приблизно дорівнює розміру Kia EV3 або Volkswagen ID.3.
Hyundai ще не розкрила характеристики акумуляторів чи ціни, але очікується, що він пропонуватиме акумуляторні блоки ємністю 58,3 кВт⋅год та 81,4 кВт⋅год, як і Kia EV3, що забезпечить запас ходу за циклом WLTP близько 590 км. Враховуючи, що ціна Kona Electric починається від 47 000 доларів США, IONIQ 3, ймовірно, коштуватиме ближче до 33 700 доларів США, пише видання.
