10 грудня, 21:59 • 14404 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29515 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 29042 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 31121 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 28030 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25838 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 32129 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22032 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21047 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 35330 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 3

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Hyundai представив новий електричний хетчбек Concept Three на Мюнхенському автосалоні у вересні, який отримає назву IONIQ 3. Виробництво розпочнеться на початку 2026 року в Туреччині, з очікуваною ціною близько 33 700 доларів США.

Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 3

Автовиробник Hyundai представив новий електричний хетчбек під назвою Concept Three на Мюнхенському автосалоні у вересні. IONIQ 3 має з'явитися як менший брат IONIQ 5, але він виглядатиме дещо інакше, ніж інші електромобілі Hyundai, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

"Three" - це перший концепт компактного електромобіля Hyundai в серії IONIQ, який має привнести радикально новий дизайн у сімейство.

За даними Hyundai, Concept Three "являє собою наступний крок у шляху електрифікації компанії". Очікується, що виробництво розпочнеться на початку 2026 року на заводі Hyundai в Туреччині, а поставки розпочнуться невдовзі після цього.

Новий дизайн Art of Steel натхненний передовою технологією виробництва сталі Hyundai. Hyundai називає профіль Aero Hatch "новою типологією, яка переосмислює силует компактного електромобіля".

Hyundai зберіг кілька своїх фірмових елементів дизайну з інших моделей IONIQ EV, таких як параметричні піксельні фари спереду та ззаду.

З наближенням офіційного дебюту кілька прототипів IONIQ 3 були помічені на публіці в Південній Кореї. Попри щільне маскування, можна було помітити, що серійна версія практично ідентична концепту Concept Three.

Нове зображення від KindelAuto пропонує ближчий погляд на IONIQ 3, помічений у Європі майже без камуфляжу.

Можна чітко побачити, що профіль автомобіля залишається близьким до концепту, з елегантним дизайном хот-хетчу та спойлером "качиний хвіст".

Компактний електромобіль має довжину 4287 мм, ширину 1940 мм та висоту 1428 мм, з колісною базою 2722 мм, що приблизно дорівнює розміру Kia EV3 або Volkswagen ID.3.

Hyundai ще не розкрила характеристики акумуляторів чи ціни, але очікується, що він пропонуватиме акумуляторні блоки ємністю 58,3 кВт⋅год та 81,4 кВт⋅год, як і Kia EV3, що забезпечить запас ходу за циклом WLTP близько 590 км. Враховуючи, що ціна Kona Electric починається від 47 000 доларів США, IONIQ 3, ймовірно, коштуватиме ближче до 33 700 доларів США, пише видання.

Hyundai запускає високопродуктивний електромобіль Genesis GV60 Magma – Bloomberg20.11.25, 22:11 • 3261 перегляд

Юлія Шрамко

Авто
Техніка
Енергетика
Тренд
Бренд
Електроенергія
Південна Корея
Туреччина