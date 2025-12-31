$42.390.17
ukenru
15:45 • 2294 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 4898 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10952 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 15340 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 16755 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15764 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14704 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13757 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15090 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28721 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 12832 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11883 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10417 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 8258 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 9622 перегляди
Публікації
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 18 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 58803 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 60945 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 55100 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 82776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Олена Івановська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Австралія
Нова Зеландія
УНН Lite
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 18 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 1464 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 8484 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10529 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11994 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 

Київ • УНН

 • 20 перегляди

П'ять ключових модних тенденцій 2026 року, серед яких пишність, історичні референції, масивні прикраси, прозорість та легкість, а також оновлені сонцезахисні окуляри.

Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 

Новий рік вже близько, але модні тенденції не стоять на місці. Що нас очікує у світі моди у 2026 році? УНН розповість про 5 наймодніших трендів майбутнього сезону 

Пишність

Найбільший тренд, що увірветься у 2026 рік - пишність та виразність. Цікаві фасони, що вражають своєю неординарністю підкорять прийдешній сезон. Найбільшим проявом тренду стануть довгі та обʼємні спідниці. Важливо, що об'ємність має бути зосереджена саме внизу, а верх має бути мінімалістичним та лаконічним. 

Історичні референції

Новий тренд, що тільки почав ширитись мережею - переосмислення історичних концепцій. Найбільша течія, навіть отримала свою назву - piratecore. Найбільші фешн-бренд інтегрують своє бачення стилю через піратський романтизм. Вони створюють модні шедеври експериментуючи з формами, тканинами та деталями. 

Масивні прикраси

Масивні прикраси у новому сезоні стануть не просто цікавим доповненням, а  головним акцентом образу. Великі, нерівні, асиметричні прикраси будуть надзвичайно актуальними у 2026. Експериментують не тільки з формами, а й з матеріалами, це може бути будь-що від дерева до заліза. Найпопулярнішими стануть прикраси в природному та готичному стилях. Найкраще, це те, що їх можна поєднувати з базовими речима.

 

Прозорість та легкість  

Тренд, що припаде на теплий сезон - прозорі та легкі тканини. Дизайнери експерементують з текстурами та контрастами, поєднання різних кольорів напівпрозорих тканин створюють справжній модний тренд. 

Сонцезахисні окуляри

У 2026 мода на сонцезахисні окуляри повернеться на 180, адже в цьому році були популярні мінімалістичні та маленькі окуляри, а вже у наступному році модні будуть великі, масивні та незвичайні сонцезахисні окуляри. Попри це мода на лінзи залишається - вони мають бути затемнені. 

Денім

У 2026 році модним залишатиметься денім: класичний, темно синій, білий та чорний. Він доповнюватиме своєю фактурою інші модні тенденції.

 

Кольори

Cloud Dancer – а на загал білий – був оголошений кольором 2026 року інститутом Pantone.

Та дизайнери, ніби всупереч цьому рішенню, створили колекції, які поєднують усі кольори веселки та їхні відтінки.

Помаранчевий, а краще навіть сказати – жовтогарячий, небесна блакить, рожевий цукор, лаймовий, світло-сірий  - всі ці кольори ви можете сміливо вносити у свій гардероб. У зимовому сезоні актуальність зберігає шоколадний, темно-фіолетовий та червоний. 

 

Олександра Месенко

КультураУНН LiteПублікації
Новий рік
Тренд
Бренд
Соціальна мережа