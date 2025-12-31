Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 

Новий рік вже близько, але модні тенденції не стоять на місці. Що нас очікує у світі моди у 2026 році? УНН розповість про 5 наймодніших трендів майбутнього сезону

Пишність

Найбільший тренд, що увірветься у 2026 рік - пишність та виразність. Цікаві фасони, що вражають своєю неординарністю підкорять прийдешній сезон. Найбільшим проявом тренду стануть довгі та обʼємні спідниці. Важливо, що об'ємність має бути зосереджена саме внизу, а верх має бути мінімалістичним та лаконічним.

Історичні референції

Новий тренд, що тільки почав ширитись мережею - переосмислення історичних концепцій. Найбільша течія, навіть отримала свою назву - piratecore. Найбільші фешн-бренд інтегрують своє бачення стилю через піратський романтизм. Вони створюють модні шедеври експериментуючи з формами, тканинами та деталями.

Масивні прикраси

Масивні прикраси у новому сезоні стануть не просто цікавим доповненням, а головним акцентом образу. Великі, нерівні, асиметричні прикраси будуть надзвичайно актуальними у 2026. Експериментують не тільки з формами, а й з матеріалами, це може бути будь-що від дерева до заліза. Найпопулярнішими стануть прикраси в природному та готичному стилях. Найкраще, це те, що їх можна поєднувати з базовими речима.

Прозорість та легкість

Тренд, що припаде на теплий сезон - прозорі та легкі тканини. Дизайнери експерементують з текстурами та контрастами, поєднання різних кольорів напівпрозорих тканин створюють справжній модний тренд.

Сонцезахисні окуляри

У 2026 мода на сонцезахисні окуляри повернеться на 180, адже в цьому році були популярні мінімалістичні та маленькі окуляри, а вже у наступному році модні будуть великі, масивні та незвичайні сонцезахисні окуляри. Попри це мода на лінзи залишається - вони мають бути затемнені.

Денім

У 2026 році модним залишатиметься денім: класичний, темно синій, білий та чорний. Він доповнюватиме своєю фактурою інші модні тенденції.

Кольори

Cloud Dancer – а на загал білий – був оголошений кольором 2026 року інститутом Pantone.

Та дизайнери, ніби всупереч цьому рішенню, створили колекції, які поєднують усі кольори веселки та їхні відтінки.

Помаранчевий, а краще навіть сказати – жовтогарячий, небесна блакить, рожевий цукор, лаймовий, світло-сірий - всі ці кольори ви можете сміливо вносити у свій гардероб. У зимовому сезоні актуальність зберігає шоколадний, темно-фіолетовий та червоний.