Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Київ • УНН
Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026, українські паралімпійці змагатимуться. Рішення щодо участі в церемонії відкриття оголосять пізніше.
Інформація про те, що Україна буде бойкотувати Паралімпіаду-2026 не відповідає дійсності. УНН отримали ексклюзивний коментар у пресслужби Національного паралімпійського комітету України.
Деталі
Пресслужба заначає, що українські паралімпійці будуть представлені на цьогорічних Іграх.
Наші паралімпійці будуть змагатися! Це абсолютно точно. З приводу того, чи будемо ми на церемонії, чи ні, то про це стане відомо пізніше. Однак на змаганнях українська збірна буде стовідсотково
Додатково
Останніми днями ситуація довкола майбутніх зимових Паралімпійських Ігор набирає обертів. Зокрема, Польща, а саме Міністерство спорту і туризму цієї країни заявило про те, що їхня країна не буде брати участь у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані через допуск російських та білоруських спортсменів з використанням їхніх національних символів.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, що Україна закликала Міжнародний Паралімпійський комітет не давати росії та білорусі бути представленими на Майбутніх Паралімпійських Іграх під своїми національними прапорами.