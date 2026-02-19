$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 22 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 820 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 1640 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 10981 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 11953 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 21656 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 23396 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 24069 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23251 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17969 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 15198 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 9916 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 15049 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 17784 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 12811 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 2666 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 10981 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 21656 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18007 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 38246 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Державний кордон України
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 7664 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13008 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22045 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30126 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31244 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Північний потік

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026, українські паралімпійці змагатимуться. Рішення щодо участі в церемонії відкриття оголосять пізніше.

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор

Інформація про те, що Україна буде бойкотувати Паралімпіаду-2026 не відповідає дійсності. УНН отримали ексклюзивний коментар у пресслужби Національного паралімпійського комітету України.

Деталі

Пресслужба заначає, що українські паралімпійці будуть представлені на цьогорічних Іграх.

Наші паралімпійці будуть змагатися! Це абсолютно точно. З приводу того, чи будемо ми на церемонії, чи ні, то про це стане відомо пізніше. Однак на змаганнях українська збірна буде стовідсотково

- заявили в НПК України.

Додатково

Останніми днями ситуація довкола майбутніх зимових Паралімпійських Ігор набирає обертів. Зокрема, Польща, а саме Міністерство спорту і туризму цієї країни заявило про те, що їхня країна не буде брати участь у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані через допуск російських та білоруських спортсменів з використанням їхніх національних символів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Україна закликала Міжнародний Паралімпійський комітет не давати росії та білорусі бути представленими на Майбутніх Паралімпійських Іграх під своїми національними прапорами.

Станіслав Кармазін

СпортСвіт
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Мілан
Україна
Польща