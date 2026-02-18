$43.260.09
51.170.01
ukenru
08:42 • 2010 перегляди
Популярнi новини
Україна закликала МПК не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У профільному міністерстві вважають, що рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами обурює та фактично сприяє "нормалізації" війни рф проти України.

Україна закликала МПК не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх
Фото: www.facebook.com/matvij.bidnij

Міжнародний паралімпійський комітет своїм рішенням допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами фактично сприяє "узаконенню" війни та злочинів рф. Про це написав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його словами, таке рішення "розчаровує й обурює", адже керівництво міжнародних організацій, на думку міністра, намагається не бачити очевидного - того, що росія використовує міжнародні інституції та відкриті суспільства для легітимізації власної агресії.

Бідний наголосив, що прапори росії та білорусі не мають з’являтися на міжнародних спортивних змаганнях, які базуються на принципах справедливості, чесності та поваги, оскільки ці держави перетворили спорт на інструмент війни та пропаганди.

Міністр також звернув увагу, що в росії паралімпійський спорт, за його оцінкою, став опорою для учасників війни проти України, які повертаються з фронту з каліцтвами. Він додав, що російські спортсмени та параспортсмени публічно прославляють війну й отримують державні нагороди.

Окремо Бідний нагадав, що Україна запровадила санкції проти "пропагандистів у спорті", Паралімпійського комітету росії та його керівника павла рожкова. На переконання міністра, надання таким представникам міжнародної трибуни означає поширення пропаганди війни, а підняття російського прапора на міжнародній арені стає частиною інформаційної кампанії рф і створює хибний сигнал, ніби війна є нормальною.

Ні, це не нормально

- підкреслив Бідний, додавши, що його обурює небажання функціонерів МПК усвідомлювати ці наслідки.

Він закликав міжнародні спортивні інституції проявити мужність і заборонити на змаганнях державну символіку країн-агресорів, наголосивши, що ще не пізно схаменутися, якщо є воля захистити справедливість у паралімпійському спорті.

Міністр запевнив, що Україна продовжить роботу на міжнародних майданчиках, відстоюватиме цінності відкритих суспільств і протидіятиме спробам росії політизувати спорт.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь - чотири місця у лижних гонках.

Олександра Василенко

