Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх

Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений рф. Об этом написал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, такое решение "разочаровывает и возмущает", ведь руководство международных организаций, по мнению министра, пытается не видеть очевидного - того, что россия использует международные институты и открытые общества для легитимизации собственной агрессии.

Бидный подчеркнул, что флаги россии и беларуси не должны появляться на международных спортивных соревнованиях, которые базируются на принципах справедливости, честности и уважения, поскольку эти государства превратили спорт в инструмент войны и пропаганды.

Министр также обратил внимание, что в россии паралимпийский спорт, по его оценке, стал опорой для участников войны против Украины, которые возвращаются с фронта с увечьями. Он добавил, что российские спортсмены и параспортсмены публично прославляют войну и получают государственные награды.

Отдельно Бидный напомнил, что Украина ввела санкции против "пропагандистов в спорте", Паралимпийского комитета россии и его руководителя павла рожкова. По убеждению министра, предоставление таким представителям международной трибуны означает распространение пропаганды войны, а поднятие российского флага на международной арене становится частью информационной кампании рф и создает ложный сигнал, будто война является нормальной.

Нет, это не нормально - подчеркнул Бидный, добавив, что его возмущает нежелание функционеров МПК осознавать эти последствия.

Он призвал международные спортивные институты проявить мужество и запретить на соревнованиях государственную символику стран-агрессоров, подчеркнув, что еще не поздно одуматься, если есть воля защитить справедливость в паралимпийском спорте.

Министр заверил, что Украина продолжит работу на международных площадках, будет отстаивать ценности открытых обществ и противодействовать попыткам россии политизировать спорт.

Напомним

Накануне стало известно, что шестерым российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь - четыре места в лыжных гонках.