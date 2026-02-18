Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх

$43.260.09
51.170.01
ukenru
10:05 • 366 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 2260 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 5040 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 9714 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 19999 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 35885 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 36344 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 36968 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 32684 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 27119 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3м/с
77%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 15807 просмотра
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 8990 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 11348 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 11679 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 14561 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 43620 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 58345 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 65521 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 86299 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 88999 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Mélovin
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Одесса
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 14737 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 27412 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 22896 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 32846 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 30449 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Фокс Ньюс

Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх

Киев • УНН

 • 854 просмотра

В профильном министерстве считают, что решение допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами возмущает и фактически способствует "нормализации" войны рф против Украины.

Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх
Фото: www.facebook.com/matvij.bidnij

Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений рф. Об этом написал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, такое решение "разочаровывает и возмущает", ведь руководство международных организаций, по мнению министра, пытается не видеть очевидного - того, что россия использует международные институты и открытые общества для легитимизации собственной агрессии.

Бидный подчеркнул, что флаги россии и беларуси не должны появляться на международных спортивных соревнованиях, которые базируются на принципах справедливости, честности и уважения, поскольку эти государства превратили спорт в инструмент войны и пропаганды.

Министр также обратил внимание, что в россии паралимпийский спорт, по его оценке, стал опорой для участников войны против Украины, которые возвращаются с фронта с увечьями. Он добавил, что российские спортсмены и параспортсмены публично прославляют войну и получают государственные награды.

Отдельно Бидный напомнил, что Украина ввела санкции против "пропагандистов в спорте", Паралимпийского комитета россии и его руководителя павла рожкова. По убеждению министра, предоставление таким представителям международной трибуны означает распространение пропаганды войны, а поднятие российского флага на международной арене становится частью информационной кампании рф и создает ложный сигнал, будто война является нормальной.

Нет, это не нормально

- подчеркнул Бидный, добавив, что его возмущает нежелание функционеров МПК осознавать эти последствия.

Он призвал международные спортивные институты проявить мужество и запретить на соревнованиях государственную символику стран-агрессоров, подчеркнув, что еще не поздно одуматься, если есть воля защитить справедливость в паралимпийском спорте.

Министр заверил, что Украина продолжит работу на международных площадках, будет отстаивать ценности открытых обществ и противодействовать попыткам россии политизировать спорт.

Напомним

Накануне стало известно, что шестерым российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь - четыре места в лыжных гонках.

Александра Василенко

СпортПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Милан
Украина