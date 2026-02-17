Спортсменам із рф та білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді-2026 під національними прапорами
Київ • УНН
Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.
Шістьом спортсменам з росії та чотирьом з білорусі буде дозволено змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року. Про це пише Sky News, передає УНН.
Видання додає, що спортсменам з обох країн заборонено змагатися під їхніми прапорами з моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році, причому білорусь є близьким союзником москви.
Міжнародний паралімпійський комітет заявив, що до спортсменів "ставитимуться так само, як і до спортсменів з будь-якої іншої країни".
росії було надано загалом шість місць:
- два місця в паралімпійських лижах (одне чоловіче, одне жіноче);
- два місця у паралімпійських лижних гонках (один чоловік, один жінка);
- два слоти для паралімпійського сноуборду (обидва чоловічі).
білорусі було надано загалом чотири місця, всі у лижних гонках (одне серед чоловіків, три серед жінок). Паралімпійський комітет росії вже оголосив, що серед спортсменів візьмуть участь триразовий золотий призер з гірськолижного спорту Олексій Бугаєв.
