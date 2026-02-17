$43.170.07
18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Спортсменам із рф та білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді-2026 під національними прапорами

Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.

Спортсменам із рф та білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді-2026 під національними прапорами

Шістьом спортсменам з росії та чотирьом з білорусі буде дозволено змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року. Про це пише Sky News, передає УНН

Шістьом спортсменам з росії та чотирьом з білорусі буде дозволено змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні 

- пише видання. 

Видання додає, що спортсменам з обох країн заборонено змагатися під їхніми прапорами з моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році, причому білорусь є близьким союзником москви.

Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України16.02.26, 19:19 • 46445 переглядiв

Міжнародний паралімпійський комітет заявив, що до спортсменів "ставитимуться так само, як і до спортсменів з будь-якої іншої країни".

росії було надано загалом шість місць:

  • два місця в паралімпійських лижах (одне чоловіче, одне жіноче);
    • два місця у паралімпійських лижних гонках (один чоловік, один жінка);
      • два слоти для паралімпійського сноуборду (обидва чоловічі).

        білорусі було надано загалом чотири місця, всі у лижних гонках (одне серед чоловіків, три серед жінок). Паралімпійський комітет росії вже оголосив, що серед спортсменів візьмуть участь триразовий золотий призер з гірськолижного спорту Олексій Бугаєв.

        На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ17.02.26, 19:04 • 2650 переглядiв

