$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 304 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 2514 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 7202 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 17064 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 17945 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 37714 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 23883 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28314 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34557 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37164 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили, що Швейцарія забезпечить делегації росії безпечний проліт на переговори в Женеві16 лютого, 07:52 • 4654 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 24264 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 13571 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 19273 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 11451 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 11692 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 17075 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 37723 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 77103 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 126790 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 952 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 13815 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 25809 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 29541 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 37405 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 10 російських спортсменів. Вони підтримують агресію рф, викрадають українських дітей та незаконно відвідують окуповані території.

Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента. 

Деталі

За даними ОП, цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Серед підсанкційних осіб – ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала росія.

"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу14.02.26, 08:02 • 4108 переглядiв

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – наголосив Президент.

Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України14.02.26, 18:21 • 36597 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Крим
Володимир Зеленський
Україна