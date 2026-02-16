Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 10 російських спортсменів. Вони підтримують агресію рф, викрадають українських дітей та незаконно відвідують окуповані території.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними ОП, цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.
Серед підсанкційних осіб – ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала росія.
"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу14.02.26, 08:02 • 4108 переглядiв
"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – наголосив Президент.
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України14.02.26, 18:21 • 36597 переглядiв