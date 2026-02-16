$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Президент Зеленский подписал указ о санкциях против 10 российских спортсменов. Они поддерживают агрессию рф, похищают украинских детей и незаконно посещают оккупированные территории.

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов, поддерживающих агрессию рф, причастных к похищению украинских детей и незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента. 

Детали

По данным ОП, этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич.

Среди подсанкционных лиц – те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, которых незаконно похитила россия.

"Память – это не нарушение": Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Гераскевичу14.02.26, 08:02 • 4108 просмотров

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", – подчеркнул Президент.

Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины14.02.26, 18:21 • 36588 просмотров

Антонина Туманова

