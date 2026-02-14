$42.990.04
51.030.17
ukenru
"Память – это не нарушение": Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Гераскевичу

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом. Глава государства вручил Гераскевичу орден Свободы, поблагодарив за его позицию, силу и смелость.

"Память – это не нарушение": Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Гераскевичу

Президент Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Об этом глава государства сообщил в Telegram и обнародовал видео встречи, информирует УНН.

Подробности

Зеленский вручил Гераскевичу орден Свободы.

У Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Но главное, что есть у Украины, – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии

- отметил Президент.

Он поблагодарил Гераскевича за его "позицию, силу и смелость".

Контекст

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САЅ).

Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля. Суд отклонил иск украинского скелетониста.

МОК отстранил не меня, они отстранили Украину - Гераскевич13.02.26, 14:54 • 3364 просмотра

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитика
Война в Украине