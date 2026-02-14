"Память – это не нарушение": Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Гераскевичу
Президент Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом. Глава государства вручил Гераскевичу орден Свободы, поблагодарив за его позицию, силу и смелость.
Подробности
Зеленский вручил Гераскевичу орден Свободы.
У Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Но главное, что есть у Украины, – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии
Он поблагодарил Гераскевича за его "позицию, силу и смелость".
Контекст
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САЅ).
Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля. Суд отклонил иск украинского скелетониста.
