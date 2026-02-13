Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК - адвокат

$42.990.04
51.030.17
Ексклюзив
16:25 • 1436 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 7296 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 11941 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 14874 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 36080 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 51125 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 40602 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29796 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 39930 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 64183 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 46167 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 13120 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 26369 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 21028 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 33221 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 36080 перегляди
Ексклюзив
11:25 • 36080 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 51125 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 46378 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 66341 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 107588 перегляди
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 26529 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 31016 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 34832 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 60637 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 52411 перегляди
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК - адвокат

Київ • УНН

 • 238 перегляди

CAS ad hoc відмовив у задоволенні скарги Гераскевича. Суд став на сторону МОК, повідомив Пронін.

Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК - адвокат

Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті", проти МОК. Про це повідомив адвокат спортсмена Євген Пронін, передає УНН.

CAS ad hoc відмовив у задоволенні нашої скарги. Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт

 - повідомив адвокат.

Пронін наголосив, що ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір.

Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей. Деталі згодом 

- резюмував адвокат.

Нагадаємо 

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні