Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК - адвокат
Київ • УНН
CAS ad hoc відмовив у задоволенні скарги Гераскевича. Суд став на сторону МОК, повідомив Пронін.
Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті", проти МОК. Про це повідомив адвокат спортсмена Євген Пронін, передає УНН.
CAS ad hoc відмовив у задоволенні нашої скарги. Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт
Пронін наголосив, що ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір.
Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей. Деталі згодом
Нагадаємо
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.