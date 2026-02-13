Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК - адвокат

Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті", проти МОК. Про це повідомив адвокат спортсмена Євген Пронін, передає УНН.

CAS ad hoc відмовив у задоволенні нашої скарги. Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт

Пронін наголосив, що ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір.

Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей. Деталі згодом