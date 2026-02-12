$43.030.06
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича

Київ • УНН

 • 10897 перегляди

МОК офіційно дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Причина – відмова дотримуватися правил МОК щодо самовираження спортсменів.

Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
olympics.com/ioc

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх - 2026 у Мілані-Кортіні на своєму офіційному сайті, пише УНН.

Скелетоніст Владислав Гераскевич не допущений до участі в Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортині після відмови дотримуватися правил МОК із самовираження спортсменів

- ідеться у повідомленні МОК.

Деталі

"Здобувши останній шанс, український скелетоніст Владилав Гераскевич не зможе стартувати сьогодні вранці на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіі. Рішення було ухвалено після його відмови дотримуватися правил МОК із самовираження спортсменів. Журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) ухвалило рішення на підставі того, що шолом, який він мав намір надіти, не відповідав правилам", - ідеться у повідомленні.

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) із жалем ухвалив рішення відкликати його акредитацію на Ігри 2026 року в Мілані-Кортіні", - зазначили у МОК.

Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12.02.26, 10:19 • 6166 переглядiв

У МОК стверджують, що "попри численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодних компромісів".

"МОК дуже хотів, щоб пан Гераскевич взяв участь у змаганнях. Саме тому МОК зустрівся з ним, щоб знайти найбільш поважний спосіб висловити його бажання вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення росії в Україну. Суть цієї справи полягає не в меседжі, а в тому, де він хотів його висловити", - сказано у заяві МОК.

У МОК заявили, що "Гераскевич зміг продемонструвати свій шолом на всіх тренувальних заїздах. МОК також запропонував йому можливість вивісити жалобну пов'язку відразу після змагань під час проходження через змішану зону".

"Сьогодні вранці після прибуття на місце проведення змагань пан Гераскевич зустрівся з президентом МОК Кірсті Ковентрі, яка востаннє пояснила йому позицію МОК. Як і на попередніх особистих зустрічах він відмовився змінити свою позицію", - вказали у МОК.

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори12.02.26, 10:05 • 2112 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада
Мілан