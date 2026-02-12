Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича

olympics.com/ioc

Международный олимпийский комитет (МОК) официально сообщил о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх - 2026 в Милане-Кортине на своем официальном сайте, пишет УНН.

Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине после отказа соблюдать правила МОК по самовыражению спортсменов - говорится в сообщении МОК.

Детали

"Получив последний шанс, украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет стартовать сегодня утром на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Решение было принято после его отказа соблюдать правила МОК по самовыражению спортсменов. Жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) приняло решение на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам", - говорится в сообщении.

"Международный олимпийский комитет (МОК) с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Игры 2026 года в Милане-Кортине", - отметили в МОК.

В МОК утверждают, что "несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никаких компромиссов".

"МОК очень хотел, чтобы господин Гераскевич принял участие в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ выразить его желание почтить память своих коллег-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого дела заключается не в месседже, а в том, где он хотел его выразить", - сказано в заявлении МОК.

В МОК заявили, что "Гераскевич смог продемонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность вывесить траурную повязку сразу после соревнований во время прохождения через смешанную зону".

"Сегодня утром после прибытия на место проведения соревнований господин Гераскевич встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, которая в последний раз объяснила ему позицию МОК. Как и на предыдущих личных встречах он отказался изменить свою позицию", - указали в МОК.

