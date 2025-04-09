Ребекка Лоос заявила, что говорила правду об отношениях с Дэвидом Бекхэмом. По ее словам, она не единственная, с кем футболист изменял жене.
Франция предоставит Украине пакет военной помощи на 2 млрд евро. В него войдут ракеты MILAN и MICA, бронемашины VAB, AMX-10RX, боеприпасы и прочее.
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, её заменит Дарио Витале. Демна Гвасалия ушел из Balenciaga и возглавил Gucci, сменив Сабато Де Сарно.
Миланская компания Prada ведет переговоры о покупке бренда Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд евро. Сделка может быть завершена уже в этом месяце, что позволит Prada усилить позиции на рынке люксовых брендов.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Документ предусматривает новые требования к маркировке и ограничению мест продажи напитков с высоким содержанием стимулирующих веществ.
Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.
С 1 января в Милане запрещено курить на улицах и в общественных местах, нарушителям грозит штраф. Исключение сделано для «изолированных мест» и электронных сигарет.
Хакерская группа Noname 057 осуществила DDoS-атаку на официальные сайты Италии, включая МИД и аэропорты Милана. Последствия атаки были нейтрализованы в течение двух часов.
Певица опубликовала в Instagram фото, созданные с помощью ИИ, где «Папа Франциск» обнимает ее за талию.
У игрока "Фиорентины" Эдоардо Бове случился эпилептический приступ и остановка сердца во время матча с "Интером". Футболист сейчас в сознании и находится под наблюдением врачей.
Миланская Виа Монте Наполеоне стала самой дорогой торговой улицей мира с арендной ставкой 20 000 евро за м². Впервые за 34 года европейский город возглавил этот рейтинг.
Город Бровары стал участником Миланского пакта о пищевой политике вместе с 230 другими городами мира. Соглашение предусматривает обмен опытом в развитии продовольственных систем и улучшение доступа к здоровому питанию.
В парке Оробье Вальтеллинези обнаружена окаменелая экосистема с отпечатками земноводных, рептилий и растений. Находка содержит следы пяти различных видов животных, живших в пермском периоде.
На берегу озера Пулемецкое планируют построить Центр олимпийской и паралимпийской подготовки по проекту итальянских архитекторов. Объект предназначен для реабилитации людей с инвалидностью и участников АТО/ООС.
Итальянский дом моды Prada и стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для миссии NASA Artemis 3 на Луну в 2026 году. Скафандр будет иметь белый внешний слой для защиты от высоких температур и лунной пыли.
45-летний албанец выстрелил в шею 18-летнему украинцу в Новате-Миланезе. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан за покушение на убийство и незаконное хранение оружия.
Европейские страны просят своих граждан выехать из Ливана из-за угрозы израильского наступления. Некоторые правительства организуют чартерные рейсы, другие советуют воспользоваться коммерческими рейсами из Бейрута.
Первые жестовые языки для слабослышащих людей пытались создать еще в средние века. В 1620 году испанский монах Хуан Пабло де Монет издал первую книгу с языком жестов, которая содержала алфавит с изображением движений пальцев и кистей рук, означавших определенные звуки.
Итальянская финансовая полиция изъяла активы миланского подразделения Amazon на сумму 121 млн евро из-за обвинений в налоговых махинациях. Компанию подозревают в незаконной передаче логистических услуг субподрядчикам для сокращения расходов.
Италия требует от Google уплатить 1 миллиард евро неуплаченных налогов и штрафов за период с 2018 по 2022 год, утверждая, что Google не подал и не уплатил налоги с доходов, полученных в Италии. Впрочем, компания отрицает обвинения и утверждает, что соблюдает налоговое законодательство.
Согласно исследованию Julius Baer Group Ltd, Сингапур остается самым дорогим городом в мире, за ним следуют Гонконг и Лондон.
Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было основано в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.
Миланский "Интер" добыл свой 20-й титул чемпиона Серии А, победив в ожесточенном дерби соперников из "Милана" со счетом 2:1.
Милан предлагает запретить продажу еды на вынос, в частности мороженого, после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города.
Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации
Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
В Лондоне презентовали новую книгу британско-украинской писательницы Анны Шевченко, содержащую 20 реальных историй об обычных украинцах во время войны.
Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.
Итальянские фермеры вышли на демонстрацию с тракторами под Миланом в знак протеста против аграрной политики ЕС и влияния инфляции и налогов на цены на продукты питания, требуя установления реальных цен, отражающих истинную стоимость продуктов, а также встречи с правительством премьер-министра Малони.