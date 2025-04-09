Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации