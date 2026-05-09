Украина отмечает День Европы как неотъемлемая часть европейской семьи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День Европы заявил, что Украина отмечает этот день не формально или плакатно, а как неотъемлемая часть европейской семьи. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее, и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с первых дней полномасштабной войны и до сих пор Европа с Украиной, и это не благотворительность, а сознательный выбор европейцев - быть на одной стороне со смелыми и сильными, с украинцами и украинками, которые борются сегодня за мир и подлинную безопасность от тирании не только для себя, но и для всего континента.

И мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее - будущее в Европе - добавил Зеленский.

Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было учреждено в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.