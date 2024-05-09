9 травня: День Європи, День магнітної абетки

ukenru
10:47 • 30484 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49922 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49665 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63858 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78243 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115037 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138135 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140079 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247654 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171331 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16935 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41760 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24385 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44795 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 32948 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247656 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365943 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380688 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295777 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2608 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2940 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62641 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79097 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90288 перегляди
Актуальне
9 травня: День Європи, День магнітної абетки

9 травня: День Європи, День магнітної абетки

Київ • УНН

 • 122517 перегляди

Сьогодні, дев’ятого травня, Україна з усіма державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Подія була започаткована у 1985 році під час засідання Європейської ради у Мілані.

Сьогодні, дев’ятого травня, Україна з усіма державами Європейського Союзу відзначає День Європи, пише УНН.

Сьогоднішня подія запроваджена на честь Декларації Шумана – саме 9 травня 1950 року тодішній очільник МЗС Франції Роберт Шуман запропонував об’єднати певні галузі промисловості деяких крах Західної Європи під керівництвом Вищого спільного органу. Так, вже наступного року з’явилася Європейська спільнота з вугілля та сталі.

На її базі у 1957 році був створений Європейський економічний союз, який у 1992 році остаточно трансформувався у Євросоюз.

У 1985 році під час засідання у Мілані Європейська рада прийняла рішення про заснування Дня Європи.

Певний час паралельно існували дві події з такою назвою –  з 1964 року п’ятого травня вона відзначалася на честь заснування Ради Європи.

Нині в абсолютній більшості європейських країн різноманітні святкові заходи з нагоди Дня Європи відбуваються саме 9 травня.

З минулого року до них, згідно указу президента, доєдналася і Україна. До цього, з 2003 року День Європи в Україні відзначався у третю суботу травня.

Окрім України, з країн, що не є членами Євросоюзу, День Європи дев’ятого травня відзначається у Туреччині та Молдові.

Любителі навчальних ігор сьогодні можуть долучитися до Дня магнітної абетки.

Магнітні літери бувають різних форм, розмірів і кольорів і є чудовим способом допомогти дітям вивчити абетку, опанувати орфографію та читання.

У цей день батьки та вчителі можуть влаштувати безліч цікавих розваг та ігор для дітей, щоб залучити дітей до вивчення та гри з магнітною абеткою. В першу чергу, День магнітної абетки – це нагадування про важливість створення радісної атмосфери у процесі навчання, про ігрові інструменти у педагогіці та підтримку зацікавленості й захоплення у діток, що починають навчання.

Ще сьогодні можна долучитися до Дня ґудзиків

Ґудзики – це значимий винахід людства! Вони існують тисячі років і використовувалися для чого завгодно: від застібання одягу до його прикраси.

Колекціонування ґудзиків – це популярне хобі і в наш час. Також ґудзики є важливим елементом декорування не лише одягу, а й для елементів інтер’єру, у рукоділлі та скрапбукінгу.

Християни західного обряду сьогодні відзначають Вознесіння Господнє.

У цей день  католики проводять всенічне богослужіння, гасять пасхальні свічки, святять виноград та бобові, підіймають статую Ісуса, пускають до неба голубів.

У католиків вважається, що під час свята рослини можуть зцілювати якнайкраще, тому на Вознесіння заведено збирати різноманітні корисні трави на наступний рік.

За новоюліанським православним календарем сьогодні День перенесення мощів святого Миколи Чудотворця.

В ХІ столітті італійські моряки зуміли забрати їх з Лікії, яку тоді захопила турки, та перевезти до міста Барі.

Для зберігання мощів звели церкву, яку освятив тодішній Папа Римський Урбан ІІ.

Іменини сьогодні святкують Микола, Василь, Роман, Юлія, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
rada-yevropyРада Європи
yevropeiska-radaЄвропейська Рада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
milanМілан
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51