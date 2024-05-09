9 травня: День Європи, День магнітної абетки

Сьогодні, дев’ятого травня, Україна з усіма державами Європейського Союзу відзначає День Європи, пише УНН.

Сьогоднішня подія запроваджена на честь Декларації Шумана – саме 9 травня 1950 року тодішній очільник МЗС Франції Роберт Шуман запропонував об’єднати певні галузі промисловості деяких крах Західної Європи під керівництвом Вищого спільного органу. Так, вже наступного року з’явилася Європейська спільнота з вугілля та сталі.

На її базі у 1957 році був створений Європейський економічний союз, який у 1992 році остаточно трансформувався у Євросоюз.

У 1985 році під час засідання у Мілані Європейська рада прийняла рішення про заснування Дня Європи.

Певний час паралельно існували дві події з такою назвою – з 1964 року п’ятого травня вона відзначалася на честь заснування Ради Європи.

Нині в абсолютній більшості європейських країн різноманітні святкові заходи з нагоди Дня Європи відбуваються саме 9 травня.

З минулого року до них, згідно указу президента, доєдналася і Україна. До цього, з 2003 року День Європи в Україні відзначався у третю суботу травня.

Окрім України, з країн, що не є членами Євросоюзу, День Європи дев’ятого травня відзначається у Туреччині та Молдові.

Любителі навчальних ігор сьогодні можуть долучитися до Дня магнітної абетки.

Магнітні літери бувають різних форм, розмірів і кольорів і є чудовим способом допомогти дітям вивчити абетку, опанувати орфографію та читання.

У цей день батьки та вчителі можуть влаштувати безліч цікавих розваг та ігор для дітей, щоб залучити дітей до вивчення та гри з магнітною абеткою. В першу чергу, День магнітної абетки – це нагадування про важливість створення радісної атмосфери у процесі навчання, про ігрові інструменти у педагогіці та підтримку зацікавленості й захоплення у діток, що починають навчання.

Ще сьогодні можна долучитися до Дня ґудзиків

Ґудзики – це значимий винахід людства! Вони існують тисячі років і використовувалися для чого завгодно: від застібання одягу до його прикраси.

Колекціонування ґудзиків – це популярне хобі і в наш час. Також ґудзики є важливим елементом декорування не лише одягу, а й для елементів інтер’єру, у рукоділлі та скрапбукінгу.

Християни західного обряду сьогодні відзначають Вознесіння Господнє.

У цей день католики проводять всенічне богослужіння, гасять пасхальні свічки, святять виноград та бобові, підіймають статую Ісуса, пускають до неба голубів.

У католиків вважається, що під час свята рослини можуть зцілювати якнайкраще, тому на Вознесіння заведено збирати різноманітні корисні трави на наступний рік.

За новоюліанським православним календарем сьогодні День перенесення мощів святого Миколи Чудотворця.

В ХІ столітті італійські моряки зуміли забрати їх з Лікії, яку тоді захопила турки, та перевезти до міста Барі.

Для зберігання мощів звели церкву, яку освятив тодішній Папа Римський Урбан ІІ.

Іменини сьогодні святкують Микола, Василь, Роман, Юлія, Олена.